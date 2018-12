París, 3 dic (EFE).- El croata Luka Modric aseguró hoy que el Balón de Oro logrado es ‘un premio a su trayectoria’, al tiempo que reconoció que supone ‘el sueño que tenía de niño’.

‘Cada trofeo es muy importe y bonito. Yo prefiero los títulos colectivos pero cuando ganas algo así te llena de orgullo y estás contento de que otros te reconozcan tu trabajo y tu juego este año’, señaló.

‘Hasta ahora de cían que Kaká era el último en ganar antes de que empezaran Messi y Ronaldo, ahora dirán que yo se lo quité. Pero yo estoy muy contento por ganar, más que por otras cosas’, señaló.

‘Esto no es solo por el trabajo de este año, que ha sido espectacular, es por toda mi trayectoria, por todo lo que he conseguido y el nivel que estoy mostrando en los últimos años. En el fútbol la constancia es importante y en los últimos años he sido constante. La gente ha reconocido eso y me alegro mucho’, indicó.

‘Es un año de sueños y no pue de s elegir mejor año. Si me dijeran que escribiera lo que quiero ganar, no habría puesto tanto. Pero siempre quiero superarme, sobre todo por el equipo, al que le quedan muchas cosas para ganar’, dijo.

‘Me gustaría retirarme en Madrid. Un par de años más y luego veremos. Estoy contento en Madrid, disfrutando, y mi familia también. Quiero seguir disfrutando de este gran club, que ha sido muy importante’, añadió. EFE.

Termian reinado de Messi y Cristiano

PARÍS (AP) Luka Modric rompió el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, al conquistar el lunes el Balón de oro por primera vez en su carrera. Por su parte, la de lantera noruega Ada Hegerberg se proclamó como la primera ganadora de l trofeo en la categoría de mujeres.

El argentino Messi y el portugués Cristiano habían acaparado todos los Balon es de Oro entregados de s de 2008, y habitualmente figuraban como los únicos candidatos con posibilida de s reales de obtener el máximo reconocimiento individual en el fútbol.

En tanto, la lucha de las mujeres por su reconocimiento en el fútbol dio un gran paso con el galardón a Hegerberg.

Modric se c oro nó en la Liga de Campeones con el Real Madrid y guio en julio a Croacia hasta la final de la Copa de l Mundo en Rusia. El volante fue votado el mejor jugador de l Mundial.

‘ De niños, todos tenemos sueños. El mío era jugar para un gran club y ganar trofeos importantes’, dijo Modric. ‘El Balón de Oro era más que sólo un sueño para mí, y es de verdad un honor y un privilegio sostener este trofeo’.

Cristiano fue segundo en la votación, seguido por el de lantero francés Antoine Griezmann. Otro francés, el astro adolescente Kylian Mbappé, figuró cuarto, mientras que el astro brasileño Neymar, tercero el año anterior, cayó esta vez al duo dé cimo puesto.

Messi se ubicó como el quinto más votado, tras ser segundo respecto de Cristiano en los dos años anteriores y figurar entre los tres principales candidatos cada año de s de 2007.

Modric jamás había estado entre los tres aspirantes principales.

‘El 2018 es un año de ensueño para mí’, dijo Modric, de 33 aà ±os. ‘Durante mi carrera me percaté de que el trabajo duro, la perseverancia y creer en ti mismo durante los momentos difíciles son las bases de l éxito’.

El padre de Modric apareció en una pantalla gigante, mientras se enjugaba las lágrimas durante la ceremonia en el Grand Palais de París.

Cristiano no pudo conseguir un sexto trofeo, con el que hubiera impuesto un récord y rebasado a Messi. El último jugador distinto a Cristiano y a Messi que había obtenido la distinción era el mediocampista brasileño Kaká en 2007, cuando militaba con el Milan.

Cristiano ganó la Liga de Campeones junto con Modric, antes de marcharse a la Juventus. Marcó tres goles contra España en un partido de l Mundial, pero no alcanzó mayores éxitos, pues Portugal fue eliminado por Uruguay en octavos de final.

Lista completa del Balón de Oro 2018: