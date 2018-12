UNA MUJER FENÓMENO. La estadounidense Simone Biles se impuso en el all around del Mundial de Gimnasia Artística de Doha para convertirse en la primera gimnasta de la historia que consigue cuatro medallas de oro en el concurso general de citas del orbe. Biles consiguió una puntuación de 57.491 gracias a una cadena de 14.533 en salto, 14.725 en asimétricas, 13.233 en barra de equilibrios y 15.000 en suelo. Simone, quien se acogió a un año sabático después de Río 2016, relegó al segundo puesto a la japonesa Mai Murakami (55.798), en tanto la tercera plaza fue para la también estadounidense Morgan Hurd (55.732), campeona del mundo en 2017 ante la ausencia de Biles. En definitiva, la fuera de serie norteña ganó seis medallas en Doha y elevó a 20 su botín en estas justas. Así, Simone igualó a la rusa Svetlana Khorkina, aunque la norteamericana acumula 14 títulos.

NINGÚN HOMBRE REPITE. En el sector masculino, lo destacado fue que ningún campeón repitió en lo más alto del podio de las finales individuales. En el potro se impuso el campeón olímpico en Río, el norcoreano Ri Se Gwang (14.933), mientras que en las paralelas revalidó el título el chino Zou Jingyuan, con la nota más alta concedida en estos Mundiales (16.433). Asimismo, la barra fija estuvo dominada por el especialista holandés Epke Zonderland (15.100), los ejercicios en el suelo fueron ganados por el ruso Artur Dalaloyan (14.900) y el caballo con arzones se quedó en las manos de Xiao Ruoteng (15.166). En este torneo catarí el oro en el all around fue a la cuenta del ruso Dalaloyan (87.589).

SUPERESTRELLA DEL BOXEO FEMENINO. La india Mary Kom conquistó por sexta vez el Campeonato Mundial de Boxeo para féminas, con sede en la ciudad de Nueva Delhi, para convertirse en una verdadera leyenda del deporte de los puños. De esta forma, la veterana de 35 años igualó la hazaña del legendario boxeador cubano de los 91 kilos, Félix Savón, quien también reinó seis veces entre los hombres. En el estadio bajo techo KD Jadhav del Complejo Deportivo Indira Gandhi, en la capital de la India, la oriunda del nororiental estado de Manipur ratificó que es la mejor pugilista de todos los tiempos y certificó sus intenciones de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mary Kom ganó también el oro en las ediciones del orbe de 2002, 2005, 2006, 2008 y 2010, y se llevó a casa una plata en la primera edición del Campeonato, en 2001. Al final China lideró el mundial con cuatro coronas y una medalla de plata, seguida por un equipo de Taipei de China con dos oros, mientras que India, Alemania, Irlanda y República Popular Democrática de Corea se llevaron un título per cápita.

MÁS DEL BOXEO. Un total de 32 boletos olímpicos hacia Tokio 2020 serán conferidos en la próxima Serie Mundial de Boxeo (WSB, por sus siglas en inglés), con un máximo de cuatro cupos por franquicia. La IX versión de este certamen tiene previsto iniciar su competencia en enero, aunque todavía la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) no ha dado a conocer el calendario de la lid, ni el número de elencos participantes. La gran novedad de la versión del 2019 es la reducción de 10 a ocho divisiones, aunque la AIBA mantendrá el formato de la decena de categorías en varios eventos, incluyendo los Juegos Panamericanos de Lima.

“ERES UN LADRÓN”, ESPETÓ SERENA. En una de las polémicas más grandes de las últimas finales del US Open la estadounidense Serena Williams protagonizó un inusual careo con el juez de silla Carlos Ramos. Sucede que el referee castigó a Williams en la final con dos advertencias por recibir indicaciones de su entrenador y por código de conducta lo que le hizo perder un game. Por supuesto que no se hizo esperar la furia de la tenista norteamericana: “No he recibido órdenes de mi entrenador. No he hecho trampas en mi vida. Me debes una disculpa. Eres un mentiroso. Eres un ladrón, me has robado un punto. He visto a hombres aquí decir cosas peores a los jueces y no los sancionan porque son hombres”, lanzó Serena. Tras los reclamos, perdió la final ante la japonesa Naomi Osaka y tuvo que pagar una multa de 17 000 dólares.

ALGO MÁS QUE TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE. Chile sí va al mundial. Después de que la selección masculina quedara fuera de Rusia 2018, la Roja femenina sacó la cara por el país y clasificó al Mundial de Fútbol Francia 2019 tras alcanzar el segundo lugar en la Copa América disputada en La Serena. Y según la prensa una pieza clave en lo logrado fue Christiane Endler, capitana y portera del equipo. Además de lo conseguido con su selección, Endler sumó la Copa de Francia vistiendo la camiseta del poderoso PSG. (D.G.L.)