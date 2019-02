CON PIEZAS blancas y como rival del alemán Dennis Wagner inicia hoy el cubano Carlos Daniel Albornoz su paso por el torneo Young Master, que reúne a 10 jóvenes talentos del ajedrez en la localidad suiza de Bad Ragaz.

El duelo con el número uno del certamen será uno de los tres con figuras claras a celebrarse en la cita que marcará su primera incursión “grande” en Europa.

Con apenas 18 años, el reciente campeón absoluto de la Isla exhibe un promedio Elo de 2 mil 577 puntos, mientras su contrario de turno posee 2 mil 579, cuenta con 22 años y algo más de experiencia internacional, incluido el Festival de Gibraltar 2015, cuando terminó sexto.

«Todas las partidas serán difíciles, no me he enfrentado a ninguno de ellos, pero ya vi lo que juegan y sus estilos», dijo desde la sede del evento el también monarca del último Memorial Carlos Torre de México.

Albornoz llegó hace dos días a la ciudad suiza y según el calendario difundido por los organizadores enfrentará una cita con nueve rondas sin días de descanso.

Entre los involucrados destacan por sus coeficientes Elo el ruso Nikita Petrov (2585) y el local Noel Studer (2494), el Gran Maestro más joven de su país.

Los alemanes Luis Engel (2472) y Lev Yankelevich (2445), el austríaco Dominik Horvath (2419) y los suizos Oliver Kurmann (2445), Aurelio Colmenares (2341) y Theo Stijve (2339) son los restantes animadores de la justa que se despedirá el 7 de marzo.

Por: Eyleen Ríos López (eyleenrios@inder.cu)

Jit