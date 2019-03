Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Fotos Calixto N. Llanes / Jit

Esta vez el entorno de la disputa individual, y por equipos, de los Juegos Deportivos Panamericanos (JDP) ofrecerá más rigor desde sus primeros arpegios. Solo la sablista Aimara Tablada, novena durante el clasificatorio continental escenificado en el coliseo de la Ciudad Deportiva capitalina, en 2018, defenderá el pabellón nacional de esa arma en la sala de armas de Lima, Perú. Desafortunadamente, el equipo salió mal parado en la porfía por el trasbordo a la mencionada liza cuatrienal.

No obstante, en esta ocasión dos “golondrinas” pretenden hacer un verano tras desafiar, exitosamente, a las adversidades en la sala de armas de la justa que iniciará el 26 de julio.

El estreno de la santiaguera en esa altura es un tanto singular por la presencia, entre otros, de las mejores tiradoras de Estados Unidos, medallistas del pasado campeonato mundial, individual y por equipos, así como por la participación de otras esgrimistas con rango internacional. Pero ella y su dt Leonel Wade estiman que, mediante un considerable esfuerzo, accederán a un peldaño del podio.

Aimara ¿sable en mano?

Así fue la reseña del quehacer de la especialidad de sable correspondiente al foro clasificatorio hemisférico: “En el sable para damas Estados Unidos copó el medallero con Dagmara Wozniak, tercera por equipos en la olimpiada de Río de Janeiro 2016, Anne-Elizabeth Stone, Chloe Fox-Gitomer (USA) y Maria Belén Pérez, de Argentina. De las cubanas la mejor ubicada fue Aimara Tablada (9). Le siguieron Yaritza Goulet (11), Leidis Maris Veranes (16) y Darling Robert (21) de entre 50 concurrentes”. Y el conocimiento de ese palmarés anunció que la indómita Tablada, nacida el 26 de junio de 1993, logró el pasaporte para la de Lima.

Sin duda, la jovencita, una vez titular y otra sublíder en los Juegos Escolares; y dos veces medallista de bronce en esa cita anual, estará de cara a un compromiso muy fuerte, superior al que enfrentó en la liza juvenil celebrada en la provincia de Matanzas. Pero ahora, quizás, utilice otro tipo de brújula .Y ese instrumento, sospecho, junto a sus habilidades, le propiciará navegar y cantar en el descanso estipulado tras los combates de las rondas preliminares.

La joven de 1.75 de talla y que en este verano debutará en una liza panamericana, respondió al reclamo de BOHEMIA. El diálogo en la sala de armas del Centro de Entrenamiento Cerro Pelado empezó con la divulgación de su pronóstico para la lid continental: “Quiero figurar en el grupo de las ocho mejores. Y, después, trabajar hasta lo imposible para ser medallista. No conozco bien ese camino. Pero lo imagino, pues las tiradoras de Estado Unidos, Venezuela, Canadá y México poseen experiencia. Pienso imponer mi defensa basada en la contesta inmediata. La probé en otras competencias de este ciclo. Fallé pocas veces con esa táctica en el clasificatorio de Cuba.

“Por supuesto, mi ofensiva está unos puntos por debajo de la mostrada por mis nuevas rivales. Ellas me aventajan en asistencias a lides de primer nivel. Esa situación la estoy resolviendo en los entrenamientos. En Lima serán muy fuertes los vientos a la ofensiva desde el principio de los asaltos.

“Estoy cerca de un sueño. Por eso también afilo el trabajo en los cuatro metros para sorprender a la rival cuando estructure su ofensiva. Tampoco descuido el perfeccionamiento de la segunda intención en el ataque. Es decir amago una acción y me repliego para luego tocar porque mi rival queda distante de mi cuerpo. Espero aprovechar la oportunidad y lograr mi mejor desempeño como esgrimista en esa ciudad”.

El horizonte

Como sucede en otras naciones de América. La esgrimista y su estratega, Leonel Wade, preparan en casa, por el momento, el arsenal para la justa continental. “Desde el 27 de abril al 15 de julio competirá en cinco lides de Estados Unidos, invitados por el Club Internacional de Esgrima de Boston. Al circuito lo denominan Challenger. Durante la estancia intervendrá en 125-130 combates de primer nivel, debido a la concurrencia de sablistas de todo el planeta. Esa realidad acrecentará la estabilidad en su accionar frente a cualquier oponente”, argumentó Wade.

Tanto Leonel como Aimara, saben que adjudicarse un lugar en el podio deportivo hemisférico (JDP) requerirá no solo de una buena preparación técnica y física, sino también de manifestar una extrema virilidad. Por eso, no será casual que en el recinto peruano la muchacha se diga a sí misma: “No hay un final; no hay un principio. Para todas las que estamos aquí, solo existe una fuerte pasión por la victoria”.