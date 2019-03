Baracoa.- Como otras tantas veces en Vueltas a Cuba, los pobladores de la Ciudad Primada despidieron por segundo año consecutivo a la serpiente multicolor del VI Clásico Nacional de Ruta, que hoy cumple su primera etapa hasta la capital de Guantánamo en un tramo de 149 kilómetros que incluye la escalada a La Farola.

En el temible macizo se disputarán dos puertos de montaña, el primero categoría C en Palma Clara en el kilómetro 19, y el segundo (nivel B) en Alto de Cotilla en el km 29.8. Debe ser una soleada jornada y buena oportunidad para que los más escaladores intenten adelantarse en la subida y en el peligroso descenso, para tomar temprana ventaja.

En esta versión que se correrá en 10 etapas con 1293,5 km de recorrido, siete premios de montaña y 27 metas volantes, están en el pelotón los tres que coparon el podio en el 2018: el espirituano Joel Solenzal, el santiaguero Pedro Portuondo y el artemiseño Yasmani Balmaseda.

Pero un grupo de pedalistas están decididos a posiciones de privilegio como los holguineros Alejandro Parra, Frank Consuegra y Ángel Pupo, el guantanamero Hidalgo Vera, el matancero Christian Pérez, los habaneros Kevin Vega y Leandro Marcos, y el tunero Yans Carlos Arias, estos dos últimos los de máxima experiencia internacional.

Los ciclistas de la preselección nacional que se buscan un puesto en el equipo que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima tienen sus compromisos individuales, aunque igual deben velar por el trabajo colectivo de sus respectivas provincias.

Sin embargo el asfalto dirá la última palabra durante estas casi dos semanas de pedalear por varias provincias con una jornada de descanso en Trinidad el día 13, después del segundo más extenso tramo, que será desde Ciego de Ávila hasta Topes de Collantes en el lomerío del Escambray.

ATRACTIVA Y ALEGRE INAUGURACIÓN

Nuevamente la dirección de deportes en el municipio de Baracoa no escatimó esfuerzos y creatividad para ofrecer un bonito espectáculo deportivo cultural para dejar inaugurado este Clásico.

Esta vez gracias a las bondades del tiempo, el escenario fue al aire libre en la Plaza Cacique Hatuey en La Punta, donde todos los integrantes de la caravana y la población disfrutaron de diversas manifestaciones.

En la ceremonia que saludó el aniversario 58 acompañaron a los principales protagonistas del Clásico dirigentes del Partido y el Gobierno, y de diferentes organismos, encabezados por Israel Rodríguez Mengana, primer secretario del comité municipal del PCC.

Wilfredo Vargas León, vicepresidente del consejo de la administración municipal, pronunció las palabras de bienvenida y dejó oficialmente inaugurado el evento.

«Baracoa se viste de gala una vez más de tenerlos con nosotros y poder despedirlos, deseándoles a los deportistas que compitan con honor y limpieza», señaló.

Joel Solenzal, campeón defensor de este Clásico, en un aparte con JIT, aseguró que «vengo preparado a defender la corona, pero más que la mía la de mi equipo, eso es lo fundamental».

«No estoy preocupado, tengo rivales de consideración como Balmaceda, Vera, que anda muy bien, y el campeón del 2017, Portuondo, pero no es una preocupación, no tengo que cuidarme, son ellos los que deben cuidarse de mí. Correré sin presión, si viene la victoria bien, si no lucharé por quedar entre los primeros, pero el objetivo es el equipo», dijo.

Etapas (Del 7 al 17 de marzo) 1ra.Baracoa-La Farola-Guantánamo (149 km) 2da.Guantánamo- Circuito Santiago de Cuba (101.6) 3ra.Santiago de Cuba-Holguín (142.6) 4ta.Holguín-Camagüey (199) 5ta.Camagüey-Ciego de Ávila (106) 6ta.Ciego de Ávila-Topes de Collantes (168.3) Día 13: Descanso en Trinidad (Sancti Spíritus). 7ma.Trinidad-Manicaragua-Cienfuegos (121) 8va.Cienfuegos-Cárdenas (162.5) 9na.Contrarreloj Individual Varadero-Matanzas (29.2) 10ma.Matanzas-Güines-Cotorro-La Habana (114.6)



En Jit Por: Lisset Isabel Ricardo (guajira@inder.cu)