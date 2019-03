Por: Lisset Isabel Ricardo (guajira@inder.cu) en Jit

Ciego de Ávila. – EL HABANERO Leandro Marcos impuso su potente y limpio remate en la etapa número cinco del VI Clásico de Ciclismo, única donde el líder pudo mantener la camiseta, pues el artemiseño Félix Nodarse entró quinto con igual tiempo que el vencedor.

Marcos paró los relojes en 2 horas, 14 minutos y 4 segundos tras 106 kilómetros totalmente planos desde Camagüey, recto trayecto que dejó igual crono para la decena de concursantes que encabezaron el lote principal de 18 corredores.

Escoltaron a Leandro el holguinero Frank Consuegra, Miguel Valido, de Sancti Spíritus, Alejandro Parra, también de la Ciudad de los Parques, y Nodarse, quien estoico defendió su casaca amarilla e impidió se repitiera la historia de las anteriores cuatro fechas, cuando hubo igual cantidad de hombres en el trono.

Conocedor de los letales sprines de Marcos y la cercanía de varios rivales en la Clasificación General Individual, Nodarse estuvo siempre en punta, tanto que se “coló” tercero en las dos últimas metas volantes (fueron tres), por lo que dormirá por segunda noche en la cúspide a la espera del trecho más difícil: la escalada de mañana a Topes de Collantes.

Detrás de Nodarse pasaron raudos el granmense Luis Ramírez, el pinareño Emilio Pérez, el espirituano Juan Cabrera, el tunero Yans Carlos Arias y el guantanamero Hidalgo Vera.

A 4 minutos y 7 segundos del vencedor cruzó un lote de ocho y más atrás el resto del pelotón, todo desgranado en la etapa más rápidamente cubierta, precisamente por su trazado, con promedio de velocidad total de 47,08 kilómetros por hora.

La caravana partió a las nueve de la mañana de la Ciudad de los Tinajones y tras un tironazo cinco pedalistas se fueron al frente y disputaron la meta volante ubicada en La Vallita (km 21), donde Ernesto Díaz (Matanzas), Gian Carlos Hernández (Villa Clara) y Luis Ramírez (Granma) pasaron en este orden.

Capturados los fugitivos, la “bola” emprendió hacia la localidad de Florida (km 36.4), donde cruzaron delante “La Flecha” Ramírez, Vega y Nodarse, y tras vencer la recta más extensa de la carretera central salieron en busca de la intermedia en La Vallita, Gaspar (km 79.2), el líder por puntos Juan Cabrera, de Sancti Spíritus, y los propios Vega y Nodarse.

De esta forma Cabrera elevó a 13 sus unidades, quien es seguido por Ramírez (12), y Nodarse y Gian Carlos (ambos con 10) en ese Premio de la Combatividad.

En la Clasificación General Nodarse suma 16:32.07, con sus mismos escoltas, el espirituano Carlos Álvarez (a solo 8 segundos) y el pinareño Emilio Pérez (a 16).

A poca diferencia los persiguen ahora Marcos (a 19), que desplazó al quinto a Parra (a 25), y luego aparecen Yans Carlos (a 29), el cienfueguero Frank Sosa (a 30), Ramírez y Consuegra (a 33), Vega (a 34) y el titular defensor, el espirituano Joel Solenzal (a 39).

Precisamente Solenzal (11 puntos) marcha segundo en el Premio de Montaña que encabeza el santiaguero Portuondo (20), en tanto el artemiseño Yasmani Balmaseda (11) va tercero y son los máximos favoritos para imponerse mañana en la cima de Topes de Collantes en un día llamado a provocar muchos cambios en la General Individual.

Por equipos igual mantuvo ventaja por segundo día La Habana, pero a solo dos segundos del fuerte Sancti Spíritus, y más retrasados se colocan Holguín a 9.56 minutos; Artemisa a 10.38, Santiago de Cuba a 11.35 y Guantánamo a 17.01 entre los 15 en ruta.

Desde mañana Leandro va a pedalear en el mismo pelotón junto a Arlenis

«DEDICO el triunfo a mi novia Arlenis Sierra porque siempre me ha apoyado, gane o pierda, y sabía me esperaba en esta ciudad», manifestó a JIT el habanero Leandro Marcos al término de la quinta etapa del VI Clásico de Ciclismo, que mantiene como líder al artemiseño Félix Nodarse.

«Siempre supe que habría etapas planas, más que el año anterior, y vi que tenía esta posibilidad, ya que es muy difícil llegar a un sprint masivo por la gran calidad que existe en el pelotón y los constantes ataques a falta de pocos kilómetros para la meta final», señaló.

Explicó que la clasificación de metas volantes no es esta vez su objetivo, precisamente la que aprovechan los menos escaladores y sí los más veloces.

«Es uno de los premios más difíciles, es de fuerza el día a día, eso lo hacía cuando era más joven, ya tengo 27 años, aunque es un buen medidor cuando se tiene cerca una competencia específica importante porque hay que ser muy combativo todo el tiempo», agregó el campeón de la etapa.

«Felicito a los muchachos que ahora luchan por dominar las volantes y los apoyo, sé lo que requiere de entrega, y en este Clásico al eliminar la subida a la Gran Piedra he visto más garra en el pelotón porque todos buscan su puesto. En estos momentos hay como ocho corredores disputándose la corona», comentó quien marcha ahora en el cuarto lugar de la general individual al subir un escalón hoy.

«Mi objetivo en esta versión es ganar la mayor cantidad de podios y tratar de incluirme en un buen lugar», expresó.

Confesó que desde que salió de Camagüey siempre pensó en ganar aquí, para dedicarle el triunfo a su novia Arlenis Sierra, capitana del equipo kazajo Astana Wome´s, que se alista junto a la otra cubana, Heidy Praderas, para una intensa temporada a partir de este mes.

«Así fue el año pasado en la llegada a Santa Clara, donde ella me esperaba, porque me apoya en todo gane o pierda, y esta vez le agradezco nuevamente al equipo su apoyo para lograrlo, son pedalistas jóvenes que no se le puede exigir más de lo que están haciendo».

«Siempre es una motivación extra tenerla a ella en una competencia, de ahora en adelante sentiré que es mejor correr, ya le tengo un pullover de La Habana», dijo sonriente, mientras la mira con evidente ternura.

«También este triunfo lo comparto con mi hermana Lianet, a quien hace más de un año no veo porque está en el extranjero y el 8 de marzo fue su cumpleaños y no pude ganar ese día. Ella sabe que la amo y me dolió no poder regalarle una victoria, pero ahora sí», expresó.

Por su parte, la mejor rutera de Cuba y ubicada en el top ten mundial manifestó que «estoy muy contenta por esta victoria de hoy, él sabe que puede hacer más, que confíe pues le restan más etapas, así pienso yo cada vez que corro».

Leandro, hijo y hermano de excorredores, ambos comisarios de este deporte, quienes trabajan cada año en el Clásico, piensa que «hoy por hoy el ciclismo en Cuba está bastante joven y con salud. Si estamos en contacto con estos talentos, si los apoyamos con varios entrenadores y recursos desde la base, que es muy importante, estoy seguro de que este deporte va a levantar».

«También está la posibilidad de que conozcan un ciclismo de mayor nivel, ese es el sueño del que ama este deporte, que hay muchos en todo el país. Hay varias peñas trabajando para rescatar aquel ciclismo que tanta alegría dio al pueblo con excelentes y grandes pedalistas como Eduardo Alonso, Antonio Quintero, Pedro Pablo Pérez y otros que no obtuvieron muchos triunfos, pero sí fueron muy entregados», dijo con pasión.

«Si se ayuda a este deporte vamos a lograrlo, con más gestiones se pueden lograr cosas lindas y seguro que el pueblo lo va a agradecer mucho. Con apoyo el ciclista se enfoca cada día a su entrenamiento, es disciplinado, y llegan los resultados», aseguró.

«No importa las derrotas o las caídas que tengas en la carretera, si te gusta lo que haces y le pones dedicación, sabrás levantarte y conseguir tus metas», acotó.

ARLENIS Y HEIDY SE UNEN AL PELOTÓN

En la sexta etapa de mañana entre Ciego de Ávila y Topes de Collantes (168.3 km) se unirán al pelotón la manzanillera Arlenis Sierra, capitana del club kazajo Astaná, y la espirituana, su compañera de ese equipo profesional, como parte de la preparación de ambas con vistas a la temporada que les espera desde este propio mes.

Las dos precisaron a JIT que realizarán el recorrido y esperan escalar el temible macizo de la Sierra del Escambray.

Habrá metas volantes en Jatibonico (km 42.6), Sancti Spíritus (km 72) y Trinidad (km 148.8).