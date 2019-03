Por MANUEL ASSEFF BLANCO

Fotos: ARIEL LEY ROYERO

Yarisley Silva, campeona mundial de Beijing 2015, se adueñó hoy del título en la prueba de salto con pértiga en la Copa Cuba de atletismo, que concluirá mañana en el Estadio Panamericano, de esta capital.

Con su mejor marca de la presente temporada, 4.56 metros, Silva alcanzó sin demasiados problemas el primer lugar, aunque evidenció que todavía está lejos del estado óptimo en su preparación, iniciada a principios del actual año.

Aslín Quiala y Rosaidi Robles, ambas con 4.10 m, se ubicaron en la segunda y tercera posición, respectivamente, para escoltar en el podio de premiaciones a la subcampeona olímpica de Londres 2012 y monarca en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Estoy contenta con el resultado, estuvo acorde a lo que esperaba para este momento, sobre todo porque mejoré en seis centímetros mi registro personal en lo que va de año, declaró a la ACN la atleta oriunda de la provincia de Pinar del Río.

Aquí las condiciones del tiempo no son las ideales debido a que por lo general hay mucho aire, pero me sentí bastante bien, ya esta fue mi cuarta competencia en 2019 y me voy recuperando físicamente, aseguró la medallista de oro en el certamen universal bajo techo de Sopot 2014.

También mencionó que hasta mayo no tendrá nada importante en cuanto a eventos internacionales; en ese mes estaré en una de las paradas de la Liga del Diamante en Shanghái, y después haré una base de entrenamiento en Stuttgart, expresó.

Igualmente se refirió a sus objetivos en la cita continental de Lima, justa multideportiva a la que irá en busca de la medalla de oro para retener sus títulos conquistados en Guadalajara 2011 y Toronto.

Nunca se sabe lo que puede suceder porque las rivales se preparan para ganar igual, pero soy la campeona del salto con pértiga en las últimas dos ediciones y hay que contar conmigo otra vez, afirmó la destacada garrochista. (ACN).