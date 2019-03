Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Fotos: ANARAY LORENZO

Dicen los analistas que el regalo de la felicidad pertenece a quienes lo abren. Y esa máxima está vigente desde que un árbitro, llamado también juez en dependencia del deporte, responde al llamado de su federación u otra entidad, para administrar justicia.

En la mayor isla de las Antillas los 4 643 con la categoría de nacionales, y los 445 con rango internacional, gozan de prestigio y popularidad en diversos espacios del país y el orbe. Cada vez que Faustino Heredia, presidente de la Comisión de Atención a Jueces y Árbitros desde 2006, recibe una valoración favorable sobre el trabajo de alguno de sus colegas, se le ilumina el rostro e, inmediatamente, esboza una sonrisa de regocijo por la evidente prosperidad.

Acudió a nuestra solicitud sin rodeos el árbitro internacional de atletismo de área geográfica nominado para actuar en el Campeonato Iberoamericano Perú 2017, y en los Centroamericanos de Barranquilla, Colombia, 2018.

Enseguida precisó que una de las buenas demostraciones que presenció en la pasada campaña aconteció en Barranquilla, la urbe sudamericana llamada Ciudad de los Brazos Abiertos porque “en todo momento sobresalió la disposición de los atletas por alcanzar un lugar en el podio de premiaciones.

Fue categórica la señal emitida por nuestros representantes en los eventos múltiples y en el relevo 4X400, clasificación femenina.

Sufrimos mucho tras conocer el alcance en la porfía de jabalina para las muchachas. Prevaleció el compañerismo entre los muchachos y también entre los jueces de diferentes naciones encargados de proteger las formulaciones recogidas en el reglamento”.

El librito

Cada maestro, dicen, tiene su librito. El también juez de triatlón desde hace cuatro años fue claro en exponer su filosofía de trabajo, la máxima que lo acompaña en los escenarios: “Ser honesto conmigo mismo es la divisa que salvaguardo bajo cualquier circunstancia. Esa decisión explica una actitud para aplicar e interpretar el código de la disciplina. Para tener resultados es bueno estudiar, asistir a un número de competencias de todas las categorías y, en esos espacios, intercambiar sobre los diferentes temas situados en primer plano.

“Actualizarse constantemente es una búsqueda adecuada, porque te protege cuando afloren las reclamaciones fuertes. Otro signo importante es no tener miedo al emitir el fallo. Al técnico que discrepe le explicas. Si no entiende, lo remites al jurado de apelaciones. El error consiste en discutir con él, porque creas desconfianza sobre tu sentencia”.

Calidad

“Estimo bueno el trabajo de los compañeros dentro y fuera del archipiélago cubano. En otras latitudes, a insistencia de los organizadores, muchos árbitros han desempeñado funciones de jefe de la competencia, eje de la programación de las clínicas de superación. Si pertenecen a un deporte colectivo y el seleccionado del país quedó exento de la ronda final, son designados para los juegos cruciales. Y por su seguridad y responsabilidad han sido felicitados.

“Durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, Argentina 2018, tres compañeros laboraron en igual cantidad de deportes. Los 76 solicitados para trabajar en los Centroamericanos de Barranquilla ejercieron en 31 disciplinas. Los aficionados de otras regiones y hemisferios juzgaron las habilidades de varios compañeros al celebrarse eventos como baloncesto, boxeo, voleibol y fútbol.

“Todavía desconocemos las solicitudes de las federaciones internacionales para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero allí deben asistir cubanos. Nuestro país cuenta con federativos ranqueados mundialmente, así como árbitros y jueces con similar estatura. El grupo que comparecerá a la capital asiática deben integrarlo alrededor de 10 compañeros. Esperamos que una cifra parecida muestre sus capacidades en los Juegos Paralímpicos”, nos comenta.

Conductas y años

“No coincido con los seguidores del deporte, presentes en los estadios, cuya exasperación les impide tener en cuenta el error humano. Una valoración desacertada ocurre en cualquier escenario del mundo. Sí es censurable la violación de algún acápite del documento rector de la disciplina.

“Al final de cualquier actividad se habla de la actuación de los árbitros y jueces, tanto en los marcos estrechos (federativos, directivos del Comité Olímpico Internacional) como en los amplios espacios (los aficionados de vuelta a sus casas). Y eso es bueno, porque cada uno ofrece su prisma sobre la conducta presenciada”.

“El tema edad circunda el ámbito del deporte”, aseguró el también medidor categoría C de la Asociación Internacional de Maratones (AIMS). “El asunto de excluir al juez con 60 o más años es discutible. Pero cada federación busca en su fiesta eficacia, además, que sea un espectáculo sin fisuras. Por esa razón establecen edades para los árbitros y jueces.

“El fútbol encabeza la relación en cuanto a la limitación de la edad. Convoca a examen, y si no lo apruebas, no te categorizas, por ende, no puedes trabajar. Opino que la limitación debe circunscribirse al físico y no a la edad. Existen personas con 60 años cuyos parámetros de velocidad de reacción, fuerza y presteza son inestimables. Faltan algunas entidades por definir su criterio. Pero, a mi modo de ver, en el análisis deben primar la condición física. Veremos”.

Desafíos urgentes

Como le sucede a cualquier otro colectivo de dirección, Faustino y sus asistentes tienen mucho trabajo en este año preolímpico. Una de sus misiones será conocer la cantidad de nominados para asistir a las lides de los Juegos Deportivos Panamericanos que ocurrirán del 26 de julio al 11 de agosto en Lima, Perú. También cumplir con los planes de atención y superación nacional e internacional, así como la aprobación y aplicación de los estudios sobre el incremento del pago, e incorporación del resto de los otros deportes que faltan.

A cada instante el calificativo Glorias del Deporte surca el ambiente. Y una pregunta lo acompaña: ¿Cuándo los árbitros engrosarán esa lista? El cuestionamiento no es un capricho. Significa poner de relieve a personas que, aunque no fueron atletas de alto entorno, han dedicado su vida al quehacer en esa esfera. Faustino comparte ese criterio: “Merecen esa nominación por la comprobada e incuestionable dedicación. Cuando la Comisión de Atención a Jueces y Árbitros celebró sus 30 años, esos paradigmas fueron invitados al encuentro, porque consideramos que debemos atenderlos, pues son defensores del deporte cubano”.

Ningún ser humano transita por la vida sin pisar en falso. Parece que el arbitraje cubano conforma un buen camino, porque ya superó todas las crisis, supo levantarse, y tiene claro el sentido de la utilidad, porque el dossier profesional posee apreciables recursos gracias, algunas veces, a una mano tendida a tiempo; y porque sus integrantes se quieren a sí mismos.