Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

El catálogo de las Ligas Superiores de Baloncesto aún carecen de un definido exponente. Tras seis fechas de debates, matanceros y guantanameras lideran las citas anuales. Y, como todo es factible en un evento con cierta paridad entre los competidores, poco alarmará que al terminar este sábado la decena de jornadas cambie el panorama de la liza que culminará a mediados de mayo.

Sin dudas, la subserie más atractiva de este segmento de la ronda preliminar es el pactado para la sala Amistad de Santa Clara. Porque los anfitriones, líderes en la anterior campaña, reciben a los matanceros, elenco que los apeó de la final en 2017. En la disputa inaugural subyugó el color naranja, el matiz del uniforme de los titulares, 105X79 unidades.

Mientras, las yayaberas, también campeonas defensoras, debaten con las guantanameras en la tierra del Guaso. El primer choque en la sala Rafael Castiello tuvo un dramático adiós. Finalizó 74X71 puntos favorable a las orientales.

Agradable rostro

Las LSB recuperaron su total rostro. Ahora los elencos involucrados se enfrascan en una preliminar bajo el sistema de todos contra todos, independientemente de la región de procedencia. Luego se realizará la postemporada bajo el signo de play off. La semifinal del clásico para las damas está pactada a cinco cotejos. El adiós concluirá tras igual cantidad de desafíos. La penúltima etapa para los caballeros terminará en cinco choques y el colofón surgirá luego de siete jornadas. Ahora sí el certamen anual tendrá, desde los primeros debates, mayor incidencia positiva en el ulterior quehacer de los jugadores/as sobre los parqués foráneos, porque estarán obligados a exponer menos fisuras en su quehacer durante cada jornada. Y ello los beneficiará sustancialmente, si son /o no/ contratados por entidades foráneas.

Quedan algunos temas por resolver para incluir en la categoría de espectáculo a los foros instaurados en 1993 -varones- y 2010 las hembras. Uno importantísimo está solucionado. Casi todos los conjuntos exhiben los uniformes del color que siempre los identificó. Seguro en las próximas ediciones ligueras los competidores, y sus seguidores, comentarán sobre ese detalle como parte de un pasado del intercambio anual.

En este momento resulta un suicidio revelar los combinados que prevalecerán al finalizar la primera vuelta de las LSB. Pero muy pocos refutarán que esos seleccionados responderán a dos encargos insoslayables: trabajar duro y con dedicación sobre las duelas; obviar el envanecimiento porque separa al alma de las acciones enjundiosas y demostrar que los grandes equipos convierten la desgracia en una virtud. Esos atuendos también son universales, válidos para crecer en otras esferas de la vida

Desenlaces de esta semana

19-20 marzo: Villa Clara Vs Matanzas (M). Santiago de Cuba Vs-Pinar del Rio (M)-Artemisa (F). Guantánamo Vs Sancti Spíritus (M-F). Capitalinos Vs Camagüey (M)-Ciego de Ávila (F).

22-23: Camagüey Vs Sancti Spíritus (M). Ciego de Ávila Vs Sancti Spíritus (F). Artemisa Vs Villa Clara (M). Guantánamo Vs Matanzas (M). Santiago de Cuba VS Capitalinos (M-F).