Por: Lisset Isabel Ricardo (guajira@inder.cu) en Jit

Guantánamo.- IGUAL que el pasado año, el tunero Yans Carlos Arias remató fuerte y bonito para ganar la etapa inicial del VI Clásico Nacional de Ciclismo de Ruta, un tramo de 149 kilómetros corridos en soleada mañana desde Baracoa hasta la capital del Guaso.

El sólido sprinter superó al mejor rematador del patio, el habanero Leandro Marcos, así como al artemiseño Yoan Fernández, el holguinero Frank Consuegra, al también representante de Artemisa Félix Nodarse y al espirituano Carlos Álvarez, a la cabeza del pelotón que marcó tiempo de 3 horas, 51 minutos y 45 segundos.

Detrás se ubicaron el holguinero Alejandro Parra, el campeón defensor Joel Solenzal, de Sancti Spíritus, su compañero Yoandy Freire y el granmense Luis Ramírez, todos con igual crono.

Los dos Premios de Montaña los conquistó el santiaguero Pedro Portuondo, titular en el 2017 y segundo el año pasado.

El primero en Palma Clara (km 19), seguido por Yasmani Balmaseda (Artemisa) y Solenzal. En Alto de Cotilla (km 29.8) escalaron detrás del indómito Solenzal, Balmaseda, Freire y el cienfueguero Frank Sosa.

En las tres metas volantes sobresalió Luis Ramírez de Granma al ganar una y cerrar segundo en las otras dos.

El santiaguero Miguel Valido, que corre por Sancti Spíritus, conquistó la ubicada en Imías (km 84.9), adelantándose a Ramírez y a Javier Revilla, de Santiago de Cuba.

En San Antonio del Sur (km 84.6) pasaron en ese orden Valido, Ramírez y el guantanamero Hammel de la Cruz en una intermedia que concede bonificación en tiempo, en tanto en Yateritas (km 109) cruzaron delante del pelotón multicolor Ramírez, Marcos y el santiaguero Mario Couso.

Mañana se disputará la segunda etapa, entre Guantánamo y Santiago de Cuba, un tramo que concluirá en un circuito por la Ciudad Escolar 26 de Julio, al que la serpiente multicolor le dará cinco vueltas para completar los 116.6 kilómetros de la jornada que comienza a las 8 y 30 a. m.

Habrá metas volantes en La Maya, Songo y en Santiago de Cuba al comenzar el circuito.

Yans Carlos: “La experiencia me ayuda mucho”

Guantánamo.- «COMO es una etapa muy dura, en la que el ascenso no define mucho, utilicé la estrategia de guardar la mayor fuerza posible en ese terreno, ahorrando energía lo más que pude, y por eso llegué bien fuerte a la meta», declaró a JIT el tunero Yans Carlos Arias tras ganar la etapa inaugural del VI Clásico Nacional de Ruta, iniciado en Baracoa.

«En los kilómetros finales se me puso la situación bastante difícil, pero la experiencia me ayuda mucho, y llegué con suficiente empuje al final de la jornada ante un corredor como Leandro Marcos, que para nadie es un secreto es el mejor embalador de Cuba, aunque hoy lo “adiviné”, lo sorprendí un poco y pude triunfar, algo que pensé me sería un poco imposible».

Yans Carlos, que el próximo 9 de abril cumplirá 34 años, consideró que Marcos «se confió, pero lo felicito porque es una etapa muy dura para él, pues su fuerte no es la montaña, así que de hecho llegar a discutir el sprint es un gran logro suyo, y creo que nunca pensó que yo lo superaría, por su fuerza en las metas finales. Estoy muy contento con mi desempeño».

El combativo pistero narró que «faltando 3 ó 4 kilómetros marchaban dos guantanameros delante del grupo, que se fraccionó un poco, y pedí ayuda a mis compañeros de la selección nacional como Pedro Portuondo, pero como es una carrera individual, no colaboraron mucho, así que tomé la punta del pelotón y me sentí bien, tremendamente fuerte para rematar y darle una alegría al pueblo guantanamero».

Señaló que obviamente todos quieren ganar, y la no inclusión este año de la Gran Piedra lo perjudicó un poco «porque a mí me favorece en el sentido que soy un ciclista fuerte y medio en la montaña, en el plano y el sprint, las ansias de ganar me son más fáciles y menos estratégicas, pero no me preocupó, porque lo importante es correr bien».

Reconoció que a pesar de ser pistero le gusta el lomerío. «No soy ese gran escalador, pero me gusta subir, y más la Gran Piedra, donde debes demostrar fuerza y maestría, pero me ha ido muy bien y eso no me preocupa».

«Vengo a hacer mi carrera, hoy le di alegría a los guantanameros que siempre nos esperan con un tremendo amiente y también se la daré al mío de Las Tunas», dijo sonriente.

«Este año me he preparado un poquito mejor que el pasado. Mi objetivo es ganar etapas para ubicarme lo mejor posible porque no tengo un buen equipo para luchar por la clasificación general individual, y por otro lado todos mis compañeros del nacional tienen condiciones de ganarla», reconoció.

«La etapa de hoy fue muy bonita, no llovió, eso nos favoreció, aunque hubo algo de aire incómodo, y por eso estuvo un poco más lenta la carrera que en otros años. Sin embargo se ve que va mejorando el ciclismo cubano porque llegó un grupo bien grande a la meta final y eso es bueno para el ciclismo masculino de mi país», expresó.