Los planteamientos centrales, según fueron reflejados en el sitio digital JIT, perteneciente al Inder, resultaron los siguientes:

-En Lima intervendrán delegaciones de 41 países, para un total superior a los 6 mil atletas-Las acciones acontecerán en 39 deportes, 28 de esos olímpicos, y en 42 disciplinas.

-El escenario competitivo sigue marcado por la comercialización de atletas, el creciente apoyo gubernamental al deporte en muchos países, el dopaje, el arbitraje parcializado, el desarrollo vertiginoso de las tecnologías no siempre al alcance de los países pobres, y el aumento de las competiciones clasificatorias.

-Crece la rivalidad en el área y las exigencias de emplear costosas marcas e implementos homologados por marcas internacionales.

-Para Cuba es más difícil volver a ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe y ser segundo lugar en los Panamericanos que mantenerse como potencia a nivel olímpico.

-Otros fenómenos adversos en este momento son la disminución de cubanos en cargos internacionales y la pérdida de fuerza técnica calificada.

-Se sigue manifestando la deserción de atletas en eventos y actividades en el exterior-Solo en el presente curso se han producido 19 casos.

-En Lima se disputarán 422 pruebas, 58 más que en Toronto, en las cuales Cuba no tiene posibilidades por no practicarse en el alto rendimiento de la Isla.

-Un total de 20 deportes ofrecerán en Lima clasificaciones olímpicas, lo cual elevará la calidad y rivalidad de esas justas.

-En la primera semana de los juegos panamericanos las posibilidades de oro estarán en boxeo, taekwondo, tiro, gimnasia artística, canotaje y badminton-En la segunda semana aparecen las disciplinas de lucha, ciclismo, atletismo, judo, pelota vasca y remo.

-Cuba no intervendrá en 145 pruebas, 63 de esas por no estar incluidas en el alto rendimiento, 13 por no obtener clasificaciones y 69 en deportes que quedaron por debajo de los boletos previstos.

-En este momento Cuba tiene 361 clasificados en 25 deportes, y quedan reservas en ocho disciplinas para sumar unos 75 cupos más-Eso redondearía una delegación superior a los 430 atletas como máximo.

-A Toronto 2015 se viajó con una lista de 451 deportistas, cifra ahora inalcanzable, lo que exigirá eficiencia de cara al logro de los resultados previstos.

-Cuba tiene identificados a 46 atletas (incluido algún equipo) en capacidad de ganar medalla de oro, a 29 para plata y a 103 de bronce.

-Un total de 206 atletas clasificados para Lima tiene experiencia anterior en juegos panamericanos.

-La llegada de la delegación cubana a la sede panamericana se prevé ocurra los días 22 o 23 de julio, para comenzar a competir el 26.

-El trabajo político ideológico ha estado en el centro de la preparación realizada, cuyo acompañamiento ha incluido el chequeo de los planes de entrenamiento, los análisis de propósitos y la participación de glorias del deporte en los procesos a diferentes niveles.

-La prioridad de los recursos disponibles se ha establecido, por orden, hacia los potenciales campeones, medallistas y clasificados.

-Son siete los chequeos realizados a la preparación hasta el momento, con una valoración general positiva-El tiro deportivo ha sido la disciplina con mayores afectaciones por la falta de municiones, ante lo cual se ha optado por bases en el exterior.