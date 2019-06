Por GIOVANNI MARTÍNEZ

La albiceleste calculadora en mano. (Foto: Reuters)

Tras un partido a medias de casi todo el once albiceleste ante Paraguay, la selección argentina no tiene más opción que derrotar a Qatar el próximo domingo en la última jornada de la fase de grupos, y esperar que los guaraníes no consigan una victoria frente a Colombia, pues de ser así, los dirigidos por Scaloni se ubicarían terceros, y dependerían entonces de los resultados en los otros grupos para pasar a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros.

Sobre el último partido efectuado en el Mineirao de Belo Horizonte, hay que destacar a Lionel Messi, quien corrió toda la cancha e incluso recuperó balones, así como a los mediocampistas Leandro Paredes y Roberto Pereyra. Sin embargo, otras quedaron muy por debajo, como Ángel Di María desde su entrada a la cancha. Será interesante ver en la siguiente fecha desde el arranque a Lautaro Martínez junto al Kun Agüero con Messi un poco más atrás, o quién sabe si Dybala encuentra un espacio en las decisiones del técnico Scaloni. Lo cierto es que esta Argentina, aunque tocó más el balón en su última salida, sigue con problemas serios en defensa, y muchos más de tres cuartos para arriba, donde pocas jugadas culminan con remates a puerta.

Colombia con lo justo derrotó a Qatar y suma 6 unidades. (Foto: AFP)

Por su parte Colombia consiguió un gol de oro casi al cierre del partido ante un duro Qatar, que físicamente sigue impresionando. Por lo tanto, los cafeteros con 6 puntos están asegurados en la primera posición en la llave B, mientras que los campeones de Asia irán con todo en busca de tres unidades que les den el pase a cuartos de final, por lo que se puede presagiar un partidazo de vida o muerte ante la albiceleste.

El apartado A no está nada claro aún, aunque Brasil con 4 puntos a falta de una fecha debe pasar sin problemas, y Venezuela tiene muchas posibilidades también, pues suma 2 y enfrenta a la débil Bolivia el próximo sábado. Perú tiene 4 unidades, pero no sale como favorito ante Brasil en su último partido correspondiente a la fase de grupos.

Queda por definir la llave C, donde al parecer Uruguay y Chile no tendrán problemas para seguir en suelo brasileño, especialmente los charrúas, a quienes se les vio muy bien el la primera fecha y no deben tener problema alguno esta noche cuando enfrenten al joven elenco de Japón a las 7:00 pm, hora de nuestro país. Chile lo hará mañana viernes en el mismo horario, cuando cierre la segunda jornada de la fase inicial de la Copa América.