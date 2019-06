Argentina se entrena pensando en Venezuela. (Foto: as.com)

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Fueron muchos los equipos que cumplieron con su previsto favoritismo durante la fase de grupos de la Copa América que se juega en suelo brasileño, como los propios anfitriones, además de Uruguay, Chile y Colombia. De entre los elegidos antes del arranque, no fue del todo categórico el seleccionado de Argentina, aunque consiguió su pase a cuartos de final en medio de una gran tensión por salir a la cancha en la última fecha con solo un punto y ubicado en el sótano del grupo B.

Es real que las épocas de dominio argentino han quedado atrás, incluso para la generación de Messi, que llegó a jugar tres finales consecutivas, entre ellas un Mundial. En los últimos tiempos es normal que los parciales albicelestes sufran cuando su selección absoluta sale al césped. Por ello, se augura que el próximo compromiso de cuartos de final frente a Venezuela esté cargado de emociones, pues tiene además ese aire de revancha, ya que el más reciente amistoso celebrado entre ambas escuadras terminó 3-1 favorable a una vinotinto que sacó a flote con facilidad la cara más oscura de los dirigidos por Lionel Scaloni.

El nivel del once capitaneado por Messi aún no ve claridad en su juego, las triangulaciones en el área entre el rosarino y el Kun Agüero pocas veces son precisas, siempre se interrumpen en el último toque. No obstante, cuando conservan el balón son más creativos y consiguen inquietar al rival. En el último compromiso ante Qatar, Leandro Paredes fue el más destacado en el centro del campo de Argentina, a partir de su tenencia y recuperaciones aparecieron las jugadas más importantes para la Argentina, que consiguió generar juego de tres cuartos para arriba, fundamentalmente en los pies del más talentoso en esa zona del campo, el astro de FC Barcelona, Lionel Messi. La albiceleste remató un total de 19 veces a puerta frente a los cataríes, 8 de ellas entre los tres palos, en una noche de lujo para Saad Al Sheeb, el portero de los campeones de Asia, selección que venía de hacerlo bien en sus dos partidos previos, en la primera fecha con remontada hasta el empate después de ir perdiendo frente a Paraguay 2-0 y posteriormente consiguieron aguantar el incisivo ataque colombiano hasta casi el cierre del choque, para ceder 1-0.

Precisamente fueron los cafeteros quienes mejor lucieron durante la primera etapa en suelo brasileño (9 puntos), pero ahora es borrón y cuenta nueva. Su rival de turno en los venideros cuartos de final no es para nada sencillo. James y Falcao deberán andar muy precisos cuando choquen con los bicampeones chilenos.

Brasil terminó la fase de grupos con una abultada victoria sobre Perú. (Foto: mundo.sputniknews.com)

Por otro

lado, los anfitriones sacaron la mejor parte en los cruces, pues se enfrentarán

el próximo jueves abriendo esta etapa ante Paraguay, en la Arena de Gremio,

Porto Alegre. La selección brasileña terminó con muy buena imagen la fase de

grupos, pues tras el empate a cero con Venezuela y la goleada 3-0 en su debut frente

a la débil Bolivia, dispusieron escandalosamente de uno de los onces con mejor

juego, Perú, tras encajarles 5 goles y dejar en dudas el posible avance de los

andinos. No obstante, la selección de la franja se clasificó como una de las

mejores terceras y tendrá un duro duelo en la siguiente instancia ante Uruguay,

uno de los grandes favoritos para levantar la Copa.

Lo cierto es que se acerca el momento clave, la hora de los cruces, partidos de vida o muerte que no dejan margen ni al más mínimo error. Un pequeño desliz puede dejar fuera de la competición a quienes mejor hayan lucido antes o a los favoritos en el papel. En esta instancia siempre pesa la historia, pero también la camiseta.