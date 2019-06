Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Fotos: ANARAY LORENZO COLLAZO

El evento insigne de pesca deportiva en Cuba concluyó este fin de semana en los mares próximos al litoral habanero, donde dieciocho embarcaciones representando a diversas naciones compitieron durante cuatro intensas jornadas, con el objetivo de capturar el mayor número de casteros y otras especies para acumular puntos.

El team de Bulgaria, que había dominado la prueba desde el inicio, rompiendo olas sobre el yate The Lucky One, terminó coronándose en el primer puesto, seguido por la tripulación de Cuba que navegó en la embarcación Genovés, y la chilena a bordo del Club Náutico II.

Según comentó a BOHEMIA Gabriel Almario Zamora, presidente de la Federación Cubana de Pesca Deportiva y comisario técnico de la competencia, esta edición del torneo “quedó por debajo de las expectativas en cuanto a participación, debido a los impedimentos que el bloqueo de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump intensifican contra nuestra Isla. No obstante –dijo– tuvimos un gran número de participantes europeos y latinoamericanos como Francia, Estonia, Bulgaria, así como México, Chile y Puerto Rico, además de Japón por la parte asiática”.

3- Laura Powell a bordo del The Duke se convirtió en la primera mujer que consigue capturar un castero en este torneo.

Sin embargo, una de las noticias más gratas tuvo que ver precisamente con una estadounidense nacida en Austin, Texas, Laura Powell, quien a bordo del yate The Duke se consagró como la primera mujer que consigue capturar un castero en este torneo. Powell, de solo 33 años y complexión delgada, declaró a este equipo de BOHEMIA su alegría por estar en nuestro país por primera vez, y nos contó una bella historia familiar. “Mi bisabuela ganó un torneo de pesca en Estados Unidos y no pudo inscribir su nombre entre los laureados debido a ser mujer, por eso estoy tan feliz de haber conseguido un premio en esta bella Isla”. Al mismo tiempo, Laura se mostró incómoda con las decisiones y la política de su gobierno: “así como ha sido especial para mí pasar estos días aquí, no me voy contenta, porque sé que este puede ser mi último viaje a Cuba en mucho tiempo, ojalá que no sea así y todo cambie, los pueblos no tenemos porqué pagar las consecuencias”, sentenció.

Casi una veintena de embarcaciones adornaron el litoral capitalino durante una semana de pesca.

El emblemático torneo que recuerda cada año al autor de El viejo y el mar llegó a su fin, pero la próxima edición ya anunció su convocatoria para 2020, cuando se cumpla el aniversario 70 de la histórica cita, con fecha programada del 8 al 13 de junio.

Este evento también tiene como prioridad fundamental la protección de las especies, por lo cual, al ser capturadas, se miden y fotografían para de inmediato ser devueltas a su hábitat.

Además de su rica historia, con inicios en 1936, este encuentro entre aventureros del mar constituye un baluarte indiscutible para el desarrollo del turismo náutico en nuestro país.