.- El equipo cubano tiene una mezcla de juventud y experiencia. (MÓNICA RAMÍREZ FERRER)

Por Dayán García La O, enviado especial de BOHEMIA

Lima, Perú.- El Polideportivo 1 de la Videna, uno de los principales complejos de instalaciones de Lima 2019, se rindió en la noche de este martes a los pies de una santiaguera de 24 años, quien se convirtió en un muro difícil de franquear para las favoritas brasileñas del balonmano.

Niurkis Mora, capitana del equipo, multiplicó su anatomía de 1,76 centímetros para ser un verdadero dolor de cabeza para las variantes ofensivas del gigante suramericano, aunque parezca difícil de creer luego de ver el marcador final de 29-20 favorable a las auriverdes, actuales campeonas defensoras del evento multideportivo del continente.

.- La capitana Niurkis Mora fue un muro difícil de franquear en la portería cubana. (JOSÉ TITO MERIÑO/ PL)

La Mora cubana se plantó sin complejos bajo los tres palos e interpuso sus manos, sus piernas, el torso y hasta su rostro a cuánto balón venía rumbo a su portería, para concluir con 16 paradas de 44 disparos, algo que en el balonmano es una actuación excelsa, sobrenatural.

Al término del partido, entre el sabor amargo de la derrota y el placer de una buena actuación individual Niurkis respondió a las interrogantes de BOHEMIA.

¿Cómo viste al equipo Cuba en la cancha?

Las chicas salieron con mucho ánimo, decididas a darlo todo en el terreno. Creo que el primer tiempo que jugamos, que concluyó con ventaja de 13-9 para las brasileñas, fue algo inesperado para ellas, porque no se esperaban esta propuesta que trajimos a estos Juegos. Creo que lo hicimos muy bien ante un rival que nos supera en carretera y en resultados, un país que sabe lo que es ser campeón del mundo. Esperamos enfrentarlas nuevamente en la competencia.

El aporte tuyo en ese primer tiempo fue fundamental. Cuéntanos como viviste el partido desde la portería cubana.

.- Mora multiplicó su anatomía de 1,76 centímetros. (JOSÉ TITO MERIÑO/ PL)

Tuvimos una fuerte preparación, sobre todo las jugadoras porteras. Siempre mentalizamos que nuestra labor iba a ser fundamental frente Brasil y frente a Puerto Rico, que son los rivales de más consideración en el grupo. Pude aportar bastante, sobre todo para que no se despegaran en el primer tiempo y esto mantuvo al equipo arriba.

Para Eyatne Rizo jugar con la selección cubana es lo mejor que le pudo pasar como deportista. La polivalente atleta (se mueve por el centro y como interior por ambas partes) fue la máxima goleadora del equipo en el partido frente a Brasil con cuatro goles.

Eyatne Rizo es una de las figuras fundamentales del esquema cubano en Lima 2019. (Perfil de Facebook de la jugadora)

La habanera Rizo, de 23 años, juega para el club francés Fleury Loiret HB y es una de las jugadores más espectaculares de la selección nacional de la mayor isla antillana.

¿Una valoración del partido?

Sabíamos que el rival era muy fuerte, las que llevamos más tiempo en el equipo conocemos bien su manera de entender el juego por encuentros en competencias anteriores. No iba a ser fácil y no lo fue. Contra ellas hay que jugar exactas, porque aprovechan el mínimo error. Tal vez no hicimos el partido que queríamos pero hicimos un buen partido. Nos vamos con una diferencia de goles que no refleja lo que se vivió dentro de a cancha. Este jueves hay que pensar en Puerto Rico. Aunque siempre queremos ganar perder contra el poderoso equipo brasileño estaba en los planes. Esperamos sacarnos la espina y encontrarnos en la final.

Según el entrenador de las cubanas, Jorge Coll, la indisciplina táctica fue una de las causas para que el partido se decidiera a favor de Brasil, aunque eran favoritas las sudamericanas. En la tarde limeña de este jueves saldrán a la cancha nuevamente para enfrentar a las boricuas, en el partido más importante para el equipo de las cuatro letras en su intención de repetir el podio de Toronto 2015.