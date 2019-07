Grau se coronó por primera vez en unos juegos multideportivos del continente. (Foto: lima2019.pe)

Por DAYÁN GARCÍA LA O, enviado especial de BOHEMIA

Lima, Perú.- El sonido seco de las pistolas de aire se adueñó en el mediodía de este domingo de la cancha de 10 metros de la Base Aérea Las Palmas, sede de los eventos de tiro deportivo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En la final masculina había un cubano, dos estadounidenses, un peruano, dos brasileños, un chileno y un guatemalteco. Jorge Grau Potrillé, guantanamero de pura cepa, parecía estar levitando en su mundo interior, donde solo había espacio para la mira de su pistola y la diana ubicada a una decena de metros.

El del Guaso, vestido con pulóver rojo y pantalón azul, clasificó a la discusión de las medallas en el segundo lugar del grupo con 574-19x, por detrás del estadounidense Nickolaus Mowrer (575-20x), y desde ese momento mostró serias intenciones de subir al podio de premiaciones.

Un día antes, su compañera Laina Pérez se apoderó del cielo de Lima y Grau no quería hacer menos. Cuando comenzó la final, repleta de público por la presencia de una representante local, el antillano comenzó su invariable ritual: vista fija en la diana, cabeza ladeada a la derecha, brazo diestro extendido afinando la puntería por varios eternos segundos y el chasquido que marca un punto verde en la pizarra, la que automáticamente ubica a los atletas y roba exclamaciones en el público.

Grau era el primero de izquierda a derecha, a su lado uno de los favoritos, el brasileño Julio De Souza, y después el principal contendiente, el norteamericano Mowrer. Luego de las dos primeras rondas el cubano marchaba tercero para enfrentar las eliminaciones. El primero en irse fue Jay Shi (EUA), luego en disparo de desempate le tocó despedirse al guatemalteco Albino Jiménez, el tercero en decir adiós fue el brasileño Philipe Neves Freitas, mientras que Manuel Sánchez (Chile) y el local Pedro Carrillo dejaron la escena lista para la repartición del botín.

El pistolero cubano no varió su manera de moverse, o casi moverse. A las tres últimas rondas llegó primero en el ordenamiento. Marcó en la antepenúltima un 10.3 y un 9.7 para dar un golpe de autoridad. Ya en el dual meet con el norteño no se dejó impresionar y resolvió con 9.4 y 9.6, para completar 237.3 y un nuevo récord panamericano en finales, solamente seis décimas por encima de su perseguidor.

“Desde el día de ayer estoy pensando en qué haría si ganaba la competencia, pero realmente concentrarme en eso no me iba a regalar el resultado, así que lo más inteligente que pude hacer fue centrarme en el trabajo que me iba a dar la medalla de oro”, expresó un emocionado Grau en la zona mixta.

Sobre si cuando compite se fija en la tabla de posiciones señaló que en ningún momento mira el marcador. “Esto tampoco me va a dar lo que deseo y además puede añadir presión”.

Grau tuvo una actuación de los 574 puntos en la clasificación. “No era mi objetivo, quería romper mi cota personal de 579, pero por varias razones técnicas no lo pude hacer, pero estoy contento con esa marca”.

Además de subir a lo más alto del podio, el cubano se llevó el boleto a Tokio 2020. “Estoy contento con el cupo olímpico, porque mi Laina lo consiguió y voy a disparar también el mixto y es otra posibilidad de medalla”.

Con la misma parsimonia con la que se enfrenta a las series de disparos, el campeón panamericano se refirió a la nueva cota que dejó para los libros de la competición. “El record panamericano no es muy importante, es solo una marca que uno tiene que intentar superar, en cada momento uno se prepara con la mirada en marca.

“Creo que la estrategia de preparación fue buena. Muchos atletas no tuvieron la posibilidad de entrenar con todas las balas necesarias. Aprovechamos la base fundamental en El Salvador, que se ha convertido en nuestra segunda casa y nos han ayudado mucho, fundamentalmente en el tema de las instalaciones”, subrayó el máximo medallista cubano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

“Quiero decirle al pueblo de Cuba que confíen en el desempeño y el sacrificio que muchos deportistas han puesto para llegar en la mejor forma posible a Lima, y que sigan apoyando al tiro, aún faltan noticias agradables”, se despidió el tirador, quien mañana enfrentará el reto junto a Laina de repetir la actuación en el equipo mixto de pistola de aire a 10 metros.