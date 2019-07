Un gol descomunal de Jonathan Dos Santos fue suficiente para levantar la Copa. (Foto: Reuters)

Por GIOVANNI

MARTÍNEZ

El conjunto azteca no se presentó con

todas sus figuras titulares en el torneo y por ello no lo tuvo nada sencillo.

En instancias decisivas sufrió para derrotar a Costa Rica y Haití, en cuartos y

semifinales, respectivamente. En tanto, en la fase de grupos el partido más

reñido fue ante Martinica 3-2, mientras que el más holgado fue en su debut ante

la selección cubana, donde nos encajaron 7 goles sin sufrir ninguno en contra.

Con respecto a nuestra escuadra, meses

antes del arranque del certamen el presidente de la Asociación de Fútbol de

Cuba, Luis Hernández, aseguró que “todo

jugador con nacionalidad cubana podía participar en el equipo nacional”.

Onel Hernández fue clave en el ascenso del Norwich City a la primera división inglesa y será el primer cubano en jugar en la máxima categoría de ese país. (Foto: as.com)

Sin embargo, cuando figuras

que actúan en Europa, como Onel Hernández, quien destaca con el Norwich City de Inglaterra, o Christian Joel Sánchez, portero del Sporting de Gijón, afirman

públicamente sus intensiones de jugar por nuestro país, y sus clubes lo ratifican

e incluso se enorgullecen, al final, todo termina en una nebulosa y nada se

concreta.

El máximo dirigente del fútbol cubano

explicó a Cubadebate que para

consolidar estas convocatorias “primero tiene que ir un entrenador a verlo

jugar, a hablar con él, con sus representantes, lo cual es práctica habitual de

otras escuadras. En potencias como Brasil, cuando van a conformar su selección,

el director técnico hace un recorrido por el mundo y se entrevista con los

jugadores, ve su rendimiento y valora las necesidades del equipo”, comentó.

Pero lo cierto es que no somos

brasileños y no tenemos a miles de jugadores para darnos el lujo de escoger. Eso

sí, reforzarnos con estas figuras que actúan en ligas foráneas de notable nivel

podría evitarnos hacer el ridículo. La reciente demostración de Cuba sacó a la luz esa cruda realidad. El

once antillano en suelo estadounidense certificó su peor actuación de la

historia –17 goles en contra y ninguno a favor– en estos torneos, a los cuales asistimos

con cierta periodicidad.

Este resultado deja mucho espacio para

pensar en una solución que permita incluir en la escuadra cubana a jugadores con

roce internacional, pues mientras otras naciones de la región han escalado

posiciones, en gran medida gracias a los futbolistas que van y vienen de otras

ligas, nuestro nivel es decadente.

Si en deportes colectivos como

voleibol, balonmano y baloncesto, hemos incorporado atletas que viven desde

hace años fuera de nuestro país y militan en clubes profesionales sin contratos

con el Inder, el fútbol no tiene por qué ser menos. Se trata del prestigio de nuestro

deporte, ese del cual nos honramos todos los nacidos en esta Isla, sin importar

la latitud donde vivamos.

Resulta entonces imprescindible

pensar en el futuro, pues los desafíos continuarán. Cuba se enfrentará a Canadá

y Estados Unidos en partidos de ida y vuelta durante las venideras fechas FIFA,

cuando a partir de septiembre se juegue en nuestra área la Concacaf Nations League, otro torneo de primer nivel.

Está claro que no somos una

potencia en el deporte de los goles y las atajadas. Sin embargo, vale la pena

actuar con inteligencia para hacer un buen papel ante los ojos del mundo y

alegrar los corazones de los fans de este pasatiempo en nuestro país. Diversas

opciones esperan.