No iba a ser pelotero. Aunque tenía fuerza ocasional, las oportunidades de “enganchar” la pelota eran escasas por sus problemas de visión. Ante el empuje de su padre, licenciado en Cultura Física, el niño de cuatro años Henry conoció el ajedrez y desde ese momento su vida quedaría enmarcada dentro del mundo de las 64 casillas.

No podía ser de otro municipio. En Güines la especialidad de los trebejos es el deporte nacional. Figuras de la talla de los grandes maestros Leinier Domínguez, Aryam Abreu, Holden Hernández, Orelvis Pérez, y muchos otros buenos jugadores dieron sus primeros pasos en la Academia Carlos Manuel de Céspedes, un sitio que, como altar a Caissa (dríade griega venerada como la Musa del Ajedrez), no se cansa de descubrir talentos.

Pero Henry Soto Hernández, hermano de un amigo psicólogo, parece ser un hombre que batalla más de la cuenta para encontrar su camino. Como mismo pasó con el béisbol y sus no habituales batazos, ocurrió con los hardware y los softwares. Cuando cursaba el segundo año en la Universidad de las Ciencias Informáticas tomó la decisión de separarse de ese camino para soñar entre escaques, un paso muy cuestionado, fundamentalmente por la familia.

El hoy Maestro Internacional (MI) fue noticia en el mes de junio luego de que se impusiera en la Copa Progreso 2019, con sede en esa localidad del estado mexicano de Yucatán.

Este resultado fue el motivo perfecto para que Soto Hernández dialogara con los lectores de BOHEMIA vía WhatsApp, apegado a las facilidades de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Por lo inusual de esta vía para el trabajo periodístico, mantenemos el formato de la conversación en esta red social, porque la interactividad, la hora de cada respuesta y otros elementos dan una descripción diferente a la entrevista.

25/6/19 2:38 p. m. – Deporte Bohemia: Hola buenas tardes. Abrazo. Mi nombre es Dayan, periodista y amigo de tu hermano.

25/6/19 2:42 p. m. – Henry Ajedrez: Hola hermano, ¿cómo está?

25/6/19 2:43 p. m. – DB: Felicidades por el triunfo

2:46 p. m. – HA: ¡Gracias, de verdad!

2:47 p. m. – DB: Esto es entrevista online jejeje. Primero conocerte y después mandarte unas preguntitas.

2:48 p. m. – HA: Jeje ok, pero soy un poco penoso pa´ esto de los medios. Pero no hay problemas, tengo q revisar bien que el cell me cambia palabras.

2:49 p. m. – DB: Es más fácil que jugar contra Albornoz (Carlos Daniel, la nueva sensación del ajedrez cubano)

2:49 p. m. – HA: Con Albornoz se juega también

2:51 p. m. – DB: ¿A qué edad empezaste a jugar? ¿Quién fue tu primer entrenador?

2:53 p. m. – HA: Tengo 32 años. Empecé a jugar a los 4 años de edad en Guiñes con la ayuda de mi papá. Mis primeros entrenadores fueron Raúl Pérez y Dagoberto Díaz, quienes también han formado a muchas glorias de este deporte. Tengo mucho que agradecerles a ambos, sobre todo a Pérez, gran apasionado del ajedrez y dueño de una biblioteca que clasifica como la más poblada de Cuba.

3:05 p. m. – DB: ¿Ahora qué rango tienes?

3:07 p. m. – HA: Mi Elo actual es de 2454 puntos y gané 20 en la Copa Progreso para acercarme a mi máxima de 2476. Soy Maestro Internacional y pude haber ganado una norma de Gran Maestro en la competencia de México.

3:08 p. m. – HA: Tuve resultados de niño, pues fui medallista en juegos pioneriles y escolares. Pero me decidí por los estudios y en 2do año de la UCI, siendo Maestro Fide, decidí seguir con mi pasión por el ajedrez a pesar de los muchos cuestionamientos, incluso de mi familia. Mis principales resultados han llegado después de los 28 años cuando me hice MI.

3:11 p. m. – DB: ¿Dejas la UCI y comienzas en el ajedrez como carrera?

3:11 p. m. – HA: Sí. Comienzo como entrenador de niños en el Inder y estudio ajedrez a tiempo completo.

3:13 p. m. – DB: Explícame eso de estudio a tiempo completo.

3:15 p. m. – HA: Bueno entreno ajedrez casi el día entero y en la tarde doy una clase tipo conferencia a los pequeños talentos del municipio. No niego el conocimiento a nadie, ya que algunas veces me tocó sufrir algo parecido.

3:16 p. m. – DB: ¿Cuáles son tus características como jugador?

3:17 p. m. – HA: Mi estilo tiene que ver más con el aprovechamiento de la posición, por esto requiero más estudio y además grandes leyendas han explotado en sus resultados a mayor edad como Tigran Petrosian, Mikhail Botvinnik, Viktor Korchnói o Emanuel Lasker. Mi repertorio tiende a variar muchas aperturas porque es un arma para los que dependen más del juego posicional. Mis ídolos, además de los mencionados, son por supuesto Capablanca y en la actualidad Vladímir Kramnik y Magnus Carlsen.

3:27 p. m. – DB: (Mientras conversábamos me movía desde la sede de la Revista a mi casa en el transporte público, recorrido que requirió tomar dos ómnibus en horario pico) ¿Cuéntame de la Copa Progreso?

3:28 p. m. – HA: Jugué en la categoría Magistral q es la más elevada del torneo (tenía varios grupos dividido por fuerza e incluso uno de niños muy grande). La justa contaba con 39 jugadores y para mi sorpresa había 7 grandes maestros y 14 maestros internacionales.

Al final gané el Magistral con cinco puntos y medio de siete rondas, resultado que me hubiese servido para norma de Gran Maestro, aunque es un requisito que en la lid intervengan nueve o 10 jugadores. Al final me enfrenté a cuatro GM y un MI. Se jugó el sistema suizo a 7 rondas.

3:31 p. m. – DB: ¿Qué partida te emocionó más?

3:33 p. m. – HA: La partida q más disfruté, sin duda, fue la ganada en la cuarta ronda con blancas contra el fuerte GM Emilio Córdova, de Perú y 2615 de Elo, jugador de más alto coeficiente que logro derrotar.

3:36 p. m. – DB: ¿Otros resultados destacados?

3:37 p. m. – HA: Gané los torneos provinciales de primera categoría en 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. En el año 2016 gané el zonal occidental, además de un segundo lugar en 2017 y 2018; aunque todavía no he tenido buenos resultados en la semifinal. En el Capablanca he jugado los abiertos con actuaciones destacadas en 2015,2017 y 2019. Además, alcancé el tercer lugar en el torneo Jugando en Concreto en Tabasco, México 2015. Un momento importante fue el Carlos Torres de 2017 en México, donde concluí noveno por desempate, pero al final me llevé mi primera y única norma de Gran Maestro.

3:44 p. m. – DB: ¿Cuál es tu sueño inmediato?

3:44 p. m. – HA: Para todo ajedrecista lo más grande es hacerse GM. Pero me preocupo día a día por ser un jugador fuerte, pues de nada me sirve ser GM y estar desmotivado. Igualmente es una forma de evitar la presión de la norma que me falta y así me enfocó más en tratar de hacer las jugada más fuertes y profundas. Hay que seguir planificándose torneos.

3:46 p. m. – DB: La tecnología…

3:47 p. m. – HA: La Internet ayuda a la superación, no tanto al aprendizaje. Utilizo para mi entrenamiento plataformas de juego la red de redes, con el gasto económico que significa, pero me ha dado la oportunidad de interactuar con grandes jugadores del mundo.