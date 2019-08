La alegría de los cubanos colmó la Villa Panamericana. (MÓNICA RF / jit.cu)

Por Dayán García La O, enviado especial de BOHEMIA

Entre el 23 de julio y el 11 de agosto la atención de la mayoría de los nacidos en la mayor isla antillana se centró en lo que ocurría en los escenarios deportivos de la capital peruana, como parte del programa de los decimoctavos juegos continentales, tal vez la cita de este tipo con mayor presencia de figuras del primer nivel mundial.

Las emociones se multiplicaron a partir de la segunda mitad, cuando disciplinas como la lucha, el atletismo, el judo y algunas otras, concretaron la cosecha de 33 medallas de oro, 27 de plata y 38 de bronce, para un total de 98 preseas, una más que las conseguidas en Toronto 2015.

Si bien se ganaron tres títulos menos que en la ciudad canadiense y se bajó un escalón hasta el quinto lugar por países, el contexto enfrentado en la Ciudad de los Reyes difiere en calidad y competitividad a ediciones anteriores.

No era un secreto que sería muy difícil cumplir los propósitos pre competencia, y que un grupo identificado de atletas tendría la responsabilidad de liderar la comitiva, con la adición de varias sorpresas agradables que levantaron de las sillas a millones de cubanos.

En definitiva, el balance de Lima 2019 pasa por la mirada positiva de que los atletas se esforzaron al máximo por conseguir una medalla, al mismo tiempo de que se percibió como nunca antes el regocijo y la alegría por vestirse de plata o bronce, aunque es válida la idea de sentir que siempre se puede hacer más.

En sentido general, la delegación de alrededor de 420 atletas de la Isla fue una comitiva alegre, bulliciosa, que venció el frío limeño con el calor humano que desprende el carácter de los nacidos en el Trópico.

¿A qué se enfrentó Cuba? Pues a un certamen caracterizado por el aumento del nivel de muchos países con una economía poderosa, que han entendido la importancia de inyectar capital a la actividad deportiva, y que cuentan con infraestructura, implementos, posibilidad de fogueo, entrenadores foráneos, recursos para nacionalizar atletas y otras muchas ventajas.

Sin embargo, Cuba se mantuvo en el pelotón de avanzada del continente, a lo mejor no con los números de otras oportunidades, pero sí con las ganas mostradas por sus deportistas, quienes se empeñaron en defender con compromiso los colores de la Bandera de la Estrella Solitaria.

Radiografía

La armada de la Isla tuvo participación en 267 de las 419 pruebas convocadas, un aspecto que conspiró en su contra una vez que de los 146 restantes la gran mayoría no se incluyen dentro del programa olímpico. En cifras, 63 pruebas en las que no hubo presencia cubana pertenecen a 13 deportes que no se practican en el sistema de alto rendimiento, 13 especialidades en disciplinas que no clasificaron y 70 en 12 deportes que no aseguraron el total de atletas.

Finalmente, la cosecha de 33-27-38 se consiguió con el aporte de 20 deportes, con solamente nueve alcanzando lo más alto del podio: boxeo con 8, atletismo (5), lucha (5), judo (5), tiro (4), canotaje (2), remo (2), ciclismo (1) y esgrima (1).

Un simple análisis demuestra que no fue triunfalista el propósito de las autoridades deportivas de la Isla de superar los 36 primeros lugares de Toronto, sobre todo con la idea de que se cumplieran con efectividad los pronósticos y se pudieran sumar algunas sorpresas.

Muestra de ello es que, de los deportes con oro en Lima, cinco consiguieron superar lo planeado, con destaque para el tiro (dos oros más), boxeo (1), atletismo (1), judo (1) y esgrima (1).

Pero en la cuerda contraria otros cuatro se quedaron por debajo y no cumplieron con lo anunciado: taekwondo, béisbol, gimnasia artística y pelota vasca, fundamentalmente el arte marcial que ni se acercó a los tres oros que tenía previsto.

La segunda mitad

En la recta final de los Panamericanos de Lima se cumplió con el impulso que se esperaba para las aspiraciones de Cuba de sumar metales dorados.

Algunos consagrados y otros noveles vivieron la alegría de cantar las notas del Himno de Bayamo en varias instalaciones limeñas, con una alta dosis de emoción, algunos con la presión adicional de rozar el infarto.

En el atletismo se sobrecumplieron las estrategias y por eso el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional vibró con cada hazaña. De ahí salieron algunas de las mejores historias vividas en Lima. El último disparo de Yaimé Pérez, los saltos de Yarisley Silva, Juan Miguel Echeverría y Luis Zayas, o el título de la jovencita Adriana Rodríguez en el heptalón, fueron motivos más que suficientes para que la crónica de un afortunado testigo fluyera con la mayor naturalidad.

Por su parte, el judo dio otros cinco alegrones en el Polideportivo 3 de la Videna, en una competencia que mostró un altísimo nivel. A los favoritos Idalis Ortiz e Iván Felipe Silva, se sumaron Mailín del Toro, Magdiel Estrada y Andy Granda; Lo mejor de la especialidad de los ippones es que ningún representante se fue con las manos vacías y la isla grande del Caribe ganó la competición por países con los cinco oros, dos platas y cinco bronces.

Otro de los que llegó al quinteto dorado, a pesar de no cumplir con su planificación fue la lucha, con un título menos en la modalidad libre y también uno por debajo entre las féminas. Al final, la especialidad de los tackles y los desbalances ganó par de segundos lugares y nueve bronces.

El remo sacó del agua de la Albufera de Medio Mundo el metal dorado del multimedallista mundial Ángel Fournier y la dupla de Aimee Hernández y Yariulvis Cobas, quienes protagonizaron la regata de su vida para remontar posiciones y pasar por delante de las favoritas estadounidenses y argentinas.

También en la segunda mitad hubo dos actuaciones descollantes, el oro de Arlenis Sierra en la ruta del ciclismo y el primer lugar del equipo masculino de espada. Si bien la manzanillera, cabeza de filas en el club profesional Astaná, llegó a las carreteras de Lima con el cartel de favorita, en las justas de grupo hay demasiados imprevistos, y por esta ocasión pudo demostrar su maestría para cruzar primero su rueda delantera por la línea de meta.

En el caso de los espadachines, luego de sufrir en un combate épico el bronce de Yunior Reytor en la individual, en una de las actuaciones más espectaculares de todos los Juegos, los cubanos dejaron en el camino a la favorita escuadra venezolana, para luego ganar en la discusión del título y festejar una alegría que los confirma con grandes posibilidades de asistir a los olímpicos de Tokio 2020.

Nuestros campeones

En esta edición queremos dejar para la historia un listado de nuestros titulares en Lima 2019, quienes mantuvieron a Cuba dentro del pelotón de avanzada del deporte continental, con posibilidades de batallar con grandes potencias económicas como Canadá, México o Brasil. El aplauso también para todos los atletas que dejaron su esfuerzo en la Ciudad de los Reyes.

1.- Luis Enrique Zayas (atletismo, salto Alto)

2.- Juan Miguel Echeverría (atletismo, salto largo)

3.- Adriana Rodríguez (atletismo, heptalón)

4.- Yaimé Pérez (atletismo, disco)

5.- Yarisley Silva (atletismo, salto con pértiga)

6.- Dainier Peró (boxeo, +91 kg)

7.- Osvel Caballero (boxeo, 56 kg)

8.- Lázaro Álvarez (boxeo, 60 kg)

9.- Andy Cruz (boxeo, 64 kg)

10.- Roniel Iglesias (boxeo, 69 kg)

11- Julio César La Cruz (boxeo, 81 kg)

12.- Erislandy Savón (boxeo, 91 kg)

13.- Arlen López (boxeo, 75 kg)

14.- Fernando Dayán y Sergei Torres (canotaje, c2 mil metros)

15- Mayvihanet Borges y Katherine Nuevo (canotaje, c2 a 500 metros)

16.- Arlenis Sierra (ciclismo, ruta)

17.- Luis Enrique Patterson, Yunior Reytor, Reynier Henrique y Luis Aguilera (esgrima, equipo de espada)

18.- Andy Granda (judo, +100 kg)

19.- Magdiel Estrada (judo, 73 kg)

20.- Iván Silva (judo, 90 kg)

21.- Idalys Ortiz (judo, +78 kg)

22.- Mailín del Toro (judo, 63 kg)

23.- Mijaín López (lucha greco, 130 kg)

24.- Ismael Borrero (lucha greco, 67 kg)

25.- Gabriel Rosillo (lucha greco, 97 kg)

26.- Alejandro Valdés (lucha libre 65 kg)

27.- Yurieski Torreblanca (lucha libre 86 kg)

28.- Ángel Fournier (remo, par de remos cortos)

29.- Aimee Hernández y Yariulvis Cobas (remo, doble par de remos cortos)

30.- Laina Pérez (tiro, pistola de aire a 10 metros)

31.- Jorge Grau (tiro, pistola de aire a 10 metros)

32.- Laina Pérez y Jorge Grau (tiro, equipo mixto pistola de aire a 10 metros)

33.- Jorge Féliz Álvarez (tiro, pistola de tiro rápido a 25 metros)

Tabla de medallas (los 10 primeros)

País Oro Plata Bronce Total 1 Estados Unidos 120 88 85 293 2 Brasil 55 45 71 171 3 México 37 36 63 136 4 Canadá 35 64 53 152 5 Cuba 33 27 38 98 6 Argentina 32 35 34 101 7 Colombia 28 23 33 84 8 Chile 13 19 18 50 9 Perú 11 7 21 39 10 República Dominicana 10 13 17 40

Medallistas de plata – Atletismo: Jordan Díaz (triple salto) y Rose Mary Almanza (800 metros). Boxeo: Yosbani Veitía (52 kilogramos). Canotaje: Fernando Dayán Jorge (C2 a mil metros) y k4 a 500 metros. Ciclismo: Lisandra Guerra (Keirin). Esgrima: Equipo femenino de espada. Gimnasia Artística: Yesenia Ferrera (salto). Judo: Vanessa Godínez (48 kilogramos) y Kaliema Antomarchi (78). Levantamiento de Pesas: Luis Manuel Lauret (+109 kilogramos). Lucha: Yusneilys Guzmán (50 kilogramos) y Oscar Pino (Libre 125 kg). Pelota Vasca: Dariel Leiva (mano individual frontón masculino), doble masculino frontón de pelota de cuero, doble femenino de frontenis, doble frontón femenino con pelota de goma y Wendy Durán (frontón peruano). Pentatlón Moderno: Relevos femeninos y relevos mixtos. Remo: Cuatro remos largos masculino, doble par de remos cortos masculino y cuatro pares de remos cortos femenino. Taekwondo: Rafael Alba (Más de 80 kilogramos). Tiro: Leuris Pupo (pistola de tiro rápido a 25 metros) y Eglys de la Cruz (rifle a 50 metros tres posiciones). Voleibol: Equipo masculino de sala.