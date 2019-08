Por Dayán García La O, enviado especial de BOHEMIA

Magdiel repitió la alegría de Toronto. (José Tito Meriño/ PL)

Lima, Perú.- Cuatro años después se repite la historia y el matancero Magdiel Estrada escucha desde la cima del podio continental las notas del Himno Nacional de Cuba, tras demostrar que está listo desde hace muchísimo tiempo para dar la clarinada en un evento de más nivel.

En la capital peruana, el oriundo del municipio matancero de Jovellanos no tuvo contemplación con el rival que se la paró delante en el tatami, primero fue superior por ippón ante el colombiano Leider Navarro; después en un combate donde cargaba dos shidos por interpretación del árbitro le repitió la dosis al venezolano Sergio Mattey y se citó en la final frente al peruano Alonso Wong.

En el Polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional todos esperaban el último combate de la jornada. Los anfitriones hicieron lo suyo y llenaron de ruidos y banderas la instalación. Magdiel vestía de blanco y tenía claro que quería la medalla de oro. Un grupo de atletas cubanos y miembros de la jefatura de la delegación inundaron el local del bullicio y el color rojiazul propio de los de la mayor de las Antillas.

El combate se movía a un ritmo y el público a otro. La disminuida dotación de la Isla aprovechaba los silencios para sobresalir, pero los de la nación andina no dejaban mucho chance. En el tatami número 1 la acción era diferente. Wong intentaba pero Magdiel no dio tregua. Rápidamente dos shidos fueron a la cuenta del anfitrión. Concluyó el tiempo con muchas amenazas de Estrada que no llegaron a buen puerto. De esta forma, en la técnica de oro, y después de recibir una penalización por falso ataque, el titular de Toronto 2015 volvió a sembrar su nombre en los tatamis del continente con una espectacular proyección. Ippón y fin de la historia.

El matancero de los 73 kilos está enfocado en el Campeonato Mundial. José Tito Meriño/ PL

“Siempre estuve enfocado desde el principio. He peleado varias veces con el peruano y sabía cómo tenía que encarar el combate. Era consciente de que el público podía influir y sobre todo que se podía crecer en el combate, pero supe sobreponerme a eso y ganar la medalla de oro.”, expresó

Magdiel en la zona mixta.

El matancero agregó que este es el resultado de una etapa de mucho trabajo en la preparación. “Sobre todo nos dedicamos a mejorar la postura y las manos adelante. Ahora hay que seguir, tengo la espina clavada de que en los mundiales no ha podido darse un resultado, pero estoy en condiciones de conseguirlo. Este ha sido un año bueno. Estoy optimista de cara al campeonato del orbe”, refirió en alusión al evento que acogerá del 25 al 31 de agosto la ciudad de Tokio.

Sin estar conforme con las decisiones arbitrales en la semifinal, el cubano Solís ganó la medalla de bronce. (Irene Pérez/ Cubadebate)

Además en la jornada, Osniel Solis se llevó el bronce en la división de los 66 kilogramos y en los 57 la representante cubana Anaylis Dorvigny quedó a las puertas del podio a caer en la discusión del tercer lugar frente a la colombiana Yadinys Amarys.

Para este sábado está prevista la acción en los 63 y 70 kilos para mujeres, mientras los hombres verán acción en los 81 y los 90. Por Cuba estará el subcampeón mundial Iván Felipe Silva, a priori gran candidato al título de estos Juegos Panamericanos.