Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Todo el equipo celebró el auténtico golazo de Kroos. (mundodeportivo.com)

El conjunto blanco de la capital española inició con muy buen paso la joven contienda liguera en España, tras vencer contundentemente a la escuadra de Vigo 3-1.

Los dirigidos por Zidane marcaron el primer gol tras mucha polémica, en una jugada donde Casemiro tocó el balón con la mano, pero ni el árbitro ni el propio VAR sentenciaron la infracción. No obstante, los errores de los jueces se sufrieron a ambos lados de la cancha, pues la roja directa a Modric en el segundo tiempo no era más que una tarjeta amarilla, que al no mostrarla el principal, provocó nuevamente la aparición del VAR, que también había errado en la anulación del empate para los locales, tras señalar un inexistente fuera de juego en el cierre del primer período, pues en aquella ocasión antes del remate a puerta quien tocaba de último el balón y asistía era el lateral rival Odriozola.

De todos modos el Madrid con 10 hombres supo contener las ofensivas de los gallegos y terminaron anotando otros dos de excelente factura, sobre todo el de Toni Kroos, quien desde fuera del área sacó un auténtico trallazo al ángulo del arquero Rubén Blanco, una de las figuras del choque.

El Celta descontó apenas en el descuento, en un partido soñado para el estreno del conjunto merengue, y más después de la derrota 1-0 en el debut del Barça frente a los vascos en Bilbao.