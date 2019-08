Álvarez y Pupo ganaron el primer un-dos de Cuba en Lima 2019.

Por DAYÁN GARCÍA LA O, enviado especial de BOHEMIA

Lima, Perú.- Otra página de gloria escribieron hoy los tiradores cubanos en la Base Aérea Las Palmas, de esta capital, cuando sumaron su cuarta corona en la edición 18 de los Juegos Panamericanos y coparon los dos primeros puestos del podio en la pistola de tiro rápido a 25 metros.

En uno de los mejores resultados de su carrera, el habanero Jorge Félix Álvarez tuvo un cierre de ensueño para derrotar con 28 puntos a su compañero de equipo y campeón olímpico Leuris Pupo (26), pero lo más sorprendente es que el vencedor comenzó con dos series de dos puntos, y al inicio de las rondas de eliminación estaba casi con las soga al cuello.

Pero comenzó la remontada y un par de tiradas perfectas pusieron a Álvarez, medallista en la Copa del Mundo de Munich, en la pelea por las medallas. Cuando solo quedaban dos en la cancha los uniformes eran idénticos, con las cuatro letras en la espalda. Ya sin la presión que significa que el oro se quede en casa, el talentoso Jorge Félix lo hizo mejor y se colgó el título y el boleto a Tokio 2020.

“Cuando vi que tenía la clasificación olímpica bajé la tensión. Ya no importaba si quien ganaba porque se queda en Cuba la corona. Fue una competencia para la que nos preparamos muy bien, con una base de entrenamiento aquí en Lima. Agradezco el apoyo del INDER, de mis amigos y de mi familia”, dijo Álvarez a la prensa minutos después de coronarse.

“Esta medalla se la dedico a mi gente del Cotorro, pero no puedo dejar de mencionar a mi entrenador y a Pupo, este último sobre todo, porque me ha ayudado mucho desde que me inicié y es mi referencia en el tiro. Que haya ganado Cuba era lo más importante. Los nervios pude controlarlos solo cuando me sentí solo con mi compañero”, añadió el pistolero.

Ambos tiradores estarán en la capital nipona, buscando emular los resultados que han puesto el nombre de Cuba bien alto, bajo la sombra de los cinco aros. La isla ya acumula en el tiro deportivo cuatro oros, dos platas y un bronce.