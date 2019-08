(Foto: José Tito Meriño / PL)

Lima, 6 ago (Prensa Latina) La flamante campeona y recordista panamericana de lanzamiento del disco, la cubana Yaimé Pérez, afirmó hoy que nunca dudó de su triunfo en los Juegos Lima 2019 porque viene rindiendo una excelente temporada.

Pérez aseguró la victoria en el sexto y último intento al enviar el implemento hasta los 66.58 metros y remontar el récord panamericano de 66.40 fijada por su compatriota Yarelis Barrios el 28 de octubre de 2011 en Guadalajara, México.

‘Me concentré muy bien en ese último tiro porque sabía que podía hacerlo’, dijo a periodistas cubanos la dueña de la mejor marca mundial de la temporada (69.39).

Reconoció además que no le iba bien hasta la mitad de la competencia porque técnicamente no estaba haciendo lo correcto; ‘pero mi entrenadora me dio las instrucciones necesarias y pude mejorar los tres últimos envíos’.

La discóbola cubana desestimó por otra parte que las condiciones climáticas (mucho frío, humedad y una fina llovizna) incidieran en los resultados de la competencia, que -valoró- fue bastante pareja, sobre todo por la presencia de su compañera de equipo Denia Caballero.

‘Me siento feliz porque ha sido un año de mucho sacrificio y entrega. Tenía confianza en poder irme con la medalla de oro y lo logré’, manifestó. La nueva campeona panamericana recordó además que todavía le quedan por delante las últimas paradas de la Liga Diamante y el Campeonato Mundial, adonde piensa que podrá subir al podio.