Gana Andy Cruz la única corona para Cuba en Campeonato Mundial de Boxeo

El pugilista Andy Cruz derrotó 5-0 al estadounidense Keyshawn Davis y de esa forma dió a Cuba la única la única corona dorada del equipo de Cuba en el Campeonato Mundial de Boxeo concluido este sábado en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.

“Esta vez se mostró más cauteloso, cambió su plan táctico a partir de que los anteriores no le resolvieron, pero eso me dejó hacer más cosas y de ahí salió el resultado», declaró al sitio digital especializado JIT.

Seguidamente acotó: “Ahora crece la responsabilidad y no queda otra que seguir preparándome con seriedad porque hay más metas por delante, incluidos los Juegos Olímpicos”