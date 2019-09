Pertiguistas cubana y venezolana con sensaciones distintas en Doha 2019

El momento clave para la cubana llegó cuando tocó elevar el tope hasta los 4.80: ‘allí hice un primer salto bastante bueno aunque fallé, pero en el segundo tuve un malentendido con un árbitro y perdí la oportunidad’, explicó minutos después en el área de prensa del Khalifa International Stadium.

‘El oficial había detenido la prueba durante la presentación de los 100 metros planos en el momento que me tocaba a mí, así que me viré de espaldas un momento y entonces autorizó a continuar. Cuando me di cuenta quedaban pocos segundos y me desconcentré’, manifestó.

El resto es historia para la tres veces campeona en Juegos Panamericanos (2011, 2015 y 2019), quien reconoció que nunca pensó fuera a sucederle algo así dada su experiencia a este nivel.

‘Ahora toca seguir adelante para el año que viene, prepararme para el mundial bajo techo y la olimpiada con nuevas energías’, concluyó la subcampeona olímpica de Londres 2012, intentando buscarle el lado positivo a su paso por Qatar.