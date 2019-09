Una lección de vida

Por DAYÁN GARCÍA LA O

Fotos: CALIXTO N. LLANES / Jit

Omara Durand dejó sus huellas en cemento en el Estadio Atlético de la Videna.

Se esperaba una excelente actuación de la comitiva de Cuba en los VI Juegos Parapanamericanos, que acogió Lima entre el 23 de agosto y el 1o de septiembre, y la dotación de 48 atletas y un guía cumplió con estas expectativas haciendo gala de voluntad, entrega y amor al deporte.

Los nacidos en la mayor isla antillana se convirtieron en protagonistas de los que son catalogados como los mejores juegos de la historia, con figuras de renombre mundial como la velocista Omara Durand, la mujer discapacitada más rápida de todos los tiempos.

Durand, junto a su guía Yunior Kindelán, portó la enseña nacional el día de la ceremonia inaugural, y además fue merecedora de una alta distinción que la llevó a impregnar sus huellas en cemento en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional, un mérito que solo había recibido el humano más rápido de todos los tiempos, Usaín Bolt.

Por si fuera poco, la santiaguera consiguió el triplete esperado con la medalla de oro en los 100, 200 y 400 metros de la categoría T12, con sendos récords panamericanos en las dos últimas distancias.

De esta forma, la discípula de Míriam Ferrer repitió la hazaña conseguida en Río de Janeiro 2007 y Toronto 2015, y se incluyó en el número uno de una lista de las 19 principales estrellas en los VI Juegos Parapanamericanos que proporcionó el comité organizador.

“Es un orgullo como cubana y atleta, gracias a Fidel y nuestra obra social”, dijo Omara al conocer de esta última inclusión. La recordista mundial de los 100 metros con marca de 11.40 segundos agradeció el apoyo de todos los dirigentes del Gobierno y comité paralímpico cubanos, sin dejar de mencionar que todos los deportistas son hijos de un deporte impulsado por la Revolución.

Altar a la eficiencia

También pronosticamos que esta delegación acostumbra a regalar altas dosis de eficacia y esta edición limeña no fue la excepción. Cuba alcanzó el séptimo lugar en el medallero por países con cosecha de 13 medallas de oro, 10 de plata y 16 de bronce.

Para aquellos que priorizan el resultado, es cierto que no se alcanzaron los guarismos de Toronto 2015, pero de los 48 deportistas un total de 33 (más del 70 por ciento) lograron subir al podio de premiaciones.

El habanero Damián López no subió al podio de premiaciones pero volvió a dar muestras de amor al ciclismo.

Pero vamos más allá, los representantes cubanos solamente concursaron en 67 de las 370 pruebas convocadas, por lo que la hazaña conseguida puede escribirse con letras doradas en la historia de nuestro deporte.

El jefe de la delegación de la Isla, Raúl Fornés, vicepresidente primero del Inder, dijo a la prensa que el grupo se comportó a la altura de las grandes proezas vividas en la capital de Perú. “Fueron muchos momentos de una profunda emoción, llenos de sensibilidad y amor. Tenemos que agradecer la entrega de cada uno de los atletas cubanos”, expresó en la televisión nacional.

Sin duda, no fueron pocas las veces que se multiplicó la admiración y las disímiles formas de aliento para que un atleta alcanzara un resultado, en un contexto que dedicó diariamente más de 12 horas de transmisión televisiva, un hecho sin precedentes para estas justas.

Voluntad de acero

Omara se convirtió en referente de los Juegos, un verdadero espectáculo cuando salía a la pista y obligaba a buscar el reloj cada vez que cruzaba la meta, separando sus límites cada vez más. Para que se tenga una idea, pocas atletas convencionales son capaces en la actualidad cubana de plasmar un 52.51 segundos en la vuelta al óvalo.

Pero más allá de la santiaguera, otras reconocidas figuras de la Isla se entregaron al máximo y recibieron sus premios. El villaclareño Lorenzo Pérez se fue a casa con tres preseas, una de oro y dos de plata.

Pérez, también rey bajo los cinco aros, ganó los 400 metros del estilo libre categoría S6 y concluyó segundo en los 50 y 100 metros, y según el sitio digital Jit este atleta no llegó en óptima forma por un padecimiento de dengue un poco antes del evento.

Una modalidad que debutó en esta edición fue la del tiro deportivo, y una cubana, Yenigladys Suárez rompió con la hegemonía de Brasil y Estados Unidos, naciones que habían compartido todas las medallas de oro.

La cubana ganó oro en 10 metros pistola de aire femenino SH1 con un puntaje de 227.4 en 24 tiros durante la competencia realizada en el Polígono de Tiro de Las Palmas. Esta fue la segunda presea de Suárez luego de que también sumara bronce en 25 metros pistola deportiva mixto SH1.

“Después de escuchar tantas veces los himnos de Brasil y Estados Unidos quería despedirme con esta victoria y con el sonido del nuestro. Además era un gran regalo que quería hacerle a Cuba y especialmente a mi madre”, refirió la campeona al periodista Roberto Méndez, enviado especial de la prensa del Inder.

Entre las historias poco conocidas detrás de estos resultados, Suárez, hija de la excorredora cubana Eloína Echevarría, no pudo alcanzar un metal en la prueba de 50 metros SH1 mixta porque se le encasquilló su vieja pistola rusa. “Había tenido problemas con esa pistola, aunque en Cuba no. Nosotros usamos armas que nos prestan antes de venir a competir. Son del equipo nacional, pero no son las mejores. Fíjate que el árbitro se asombró porque hacía tiempo que no veía una pistola de ese tipo”, dijo la matancera en la misma sede de competencia.

Hay que destacar también las preseas áureas ganadas por el tenimesista Yunier Fernández (TT1) en su cuarta participación en estas lides. De igual forma, Jit también subraya los títulos que fueron al cuello de los jabalinistas Ulicer Aguilera (F13- débiles visuales), Guillermo Varona (F46- afectados miembros superiores) y de Gerdan Fonseca (F43-64- prótesis en miembros inferiores), este último de los muy pocos participantes en las seis ediciones desde México 1999.

Otros ganadores que consiguieron repetir su actuación de hace cuatro años, fueron la pesista Leidy Rodríguez (41-45 kg), el judoca Yordanis Fernández (ahora en +100 kg) y el saltador de longitud Luis Felipe Gutiérrez (T13).

Pero si de proezas se trata hubo varias demostraciones de plata y bronce que significaron resultados para enmarcar, sobre todo en la natación y el taekwondo, otra especialidad que debutó en estas contiendas.

Debemos detenernos en un caso especial que sufrió el lanzador cubano Leonardo Díaz F56-57 (silla) cuando los árbitros aceptaron una reclamación formulada por los mexicanos con un video personal y no la grabación oficial del evento.

De esta manera, Díaz quedó sin su medalla de plata en el disco, su modalidad favorita, y en la que ha conseguido el oro en los paralímpicos y ha impuesto nueve récords del mundo.

Entre los momentos tristes también sobresale que el levantador de peso Oníger Drake no le validaron intentos en los 204 kilos, cuatro kilogramos por debajo de lo que consiguió hace unas semanas para quedar cuarto en el Campeonato Mundial de Nur Sultan, Kazajistán.

Otro aspecto a valorar fue que el judoca campeón paralímpico de Londres 2012, Jorge Hierrezuelo, y la taekwondoca Arlettys Martínez no pudieron ver actividad en Lima porque les fue revocada su clasificación médico funcional.

Cifras del éxito

Sí, la participación, la inclusión y las ganas de superación de las personas con discapacidad son aliciente más que suficiente para catalogar la VI edición de los Juegos como un rotundo triunfo.

Pero hay números que demuestran que más allá de lo que mueve el corazón, Lima 2019 significó un paso de avance en el deporte parapanamericano.

Sucede que durante los nueve días de los Parapanamericanos, se impusieron 175 nuevas marcas, incluidas nueve de talla mundial, además se incluyeron en el programa tres especialidades: tiro, taekwondo y bádminton (las tres con presencia y metales de Cuba), y la afición peruana demostró estar entre las mejores del mundo tras llegar a un poco más de 740 000 asistentes a las instalaciones deportivas y mostrar un respeto absoluto por los llegados desde todas partes del continente.

En definitiva, los paratletas cubanos, como antes los deportistas convencionales, regresaron de Lima con la misión cumplida de dejar la huella de la Isla en cada escenario competitivo.

En este sentido, al pisar suelo cubano en el regreso, el nadador Lorenzo Pérez expresó que fue una gran experiencia. “Somos una gran familia y cumplimos con uno de los principales objetivos por los que fuimos a Lima: poner bien en alto el nombre del pueblo de Cuba, que siempre nos apoya”.

Fueron jornadas de innumerables muestras de emoción, en las que el esfuerzo y el compromiso de muchos fueron más que las limitaciones físicas, al mismo tiempo que se convirtieron en un estímulo tremendo para vencer cualquier obstáculo que la vida imponga en el camino.

La afición peruana demostró estar entre las mejores del mundo.

Los 10 primeros del medallero Lugar País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 124 99 85 308 2 Estados Unidos 58 62 65 185 3 México 55 58 45 158 4 Colombia 47 36 50 133 5 Argentina 26 38 43 107 6 Canadá 17 21 22 60 7 Cuba 13 10 16 39 8 Chile 11 12 11 34 9 Ecuador 5 6 5 16 10 Perú 5 3 7 15

Campeones

1.- Omara Durand (Atletismo, 100, 200 y 400 metros, T13)

2.- Yordani Fernández (Judo, B3).

3.- Ulicer Aguilera (Atletismo, jabalina, F3).

4.- Guillermo Varona (Atletismo, jabalina, F46).

5.- Gerdan Fonseca, Atletismo, jabalina, F64).

6.- Leinier Savón (Atletismo, salto de longitud, T12).

7.- Luis Felipe Gutiérrez (Atletismo, salto de longitud, T13).

8.- Lorenzo Pérez (Natación, 400 metros libre, S6).

9.- Leydi Rodríguez (Levantamiento de peso, AH).

10.- Yunier Fernández (Tenis de Mesa, Clase 1)

11.- Yenigladys Suárez (Tiro, 10 metros pistola de aire, SH1)

Medallistas de plata: Gerardo Rodríguez (Judo, B3), Noraivis de las Heras (Atletismo, disco, F64), Laura Lanez y Rolando Bello (Bádminton, dobles mixtos, SL3-SU5), Lorenzo Pérez (Natación, 100 y 50 libres, S6), Juan Castillo (Natación, 100 mariposa, S10), Yasmany Izquierdo (Natación, 50 libres, S12), César Rubio (Levantamiento de Peso, 54 kg), Adrián García (Taekwondo, K44, 75 kg) y Marino Heredia (Mixto 50 metros Pistola, SH1).