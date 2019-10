Camagüey se robó los titulares

Por DAYÁN GARCÍA LA O

EL INICIO DE octubre fue convulso con dos noticias que se bañaron en las aguas del tinajón: la designación del Cándido González como la sede del Juego de las Estrellas y del mentor de esa provincia, Miguel Borroto, como manager del equipo Cuba al Torneo Premier12, primera oportunidad de la Isla para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La elección de la capital camagüeyana obedece a los positivos resultados de los toros en la primera fase de la temporada; la que lideraron con balance de 29 triunfos y 16 reveses. Además, de la presencia constante de público en esta instalación y la disciplina mostrada en todo momento por los aficionados. Según los datos del sitio oficial del béisbol cubano, al Coloso del Casino Campestre asistieron como promedio 10 000 seguidores por partido, incluso iniciativas gastronómicas y culturales alrededor de la instalación también aportaron al ambiente que aún se vive en el primer estadio construido por la Revolución. Igualmente, la Jornada de las Estrellas contará con la selección de los refuerzos para la segunda etapa, una iniciativa que tendrá en esta oportunidad sustentables cambios por la participación del equipo Cuba en el Premier 12. Por si fuera poco, el regocijo de los de la central provincia se multiplicó con la designación de Borroto como director del elenco nacional. El manager, que estuvo 12 años en el béisbol mexicano, regresó este curso a las riendas de los toros y cambió la mentalidad de un equipo de los sotaneros en la última edición del clásico nacional. Según sus declaraciones, Miguel empleará en su nueva función como director del team de las cuatro letras una mayor profundidad en la especialización del pitcheo. ¿Cuáles fueron las credenciales mostradas por este experimentado manager en la campaña? Pues del béisbol organizado trajo nuevos métodos de entrenamiento, la aplicación de la ciencia al deporte, así como también la capacidad para aglutinar a un excelente colectivo de dirección. A esto hay que sumarle su manera de dialogar con los atletas y la prensa, que lo muestran como un gran pedagogo. “Me ha dado resultado, es lo que he hecho siempre y ahora lo haré también”, dijo a la prensa sobre usar este camino en la selección nacional, y al mismo tiempo aseguró a la afición de su provincia que dejó asegurada la retaguardia en el equipo Camagüey, pues la segunda etapa seguirá su andadura sin los integrantes del equipo nacional, una decisión que ahora parece inoportuna por el momento que vive el deporte de las bolas y los strikes.

Integran la nómina tres receptores, siete jugadores de cuadro, cinco jardineros y 13 lanzadores. En la selección están todos los contratados por la Federación Cubana en Japón, liderados por Alfredo Despaigne, mientras que en un paso de avance se incluyeron tres peloteros que han salido de Cuba y han regresado a nuestro sistema competitivo como el ex grandes ligas Erisbel Arruebarruena, Pavel Quesada y el lanzador tunero Carlos Juan Viera. Lo más polémico resulta tal vez que hayan quedado fuera de la convocatoria el mejor lanzador y uno de los bateadores más destacados de la primera fase del torneo, coincidentemente ambos cienfuegueros. El jardinero Yusniel Ibáñez selló una primera fase espectacular, con récord de empujadas para este tipo de estructuras con 52 remolques y un total de 10 jonrones para ser colíder de ese departamento, en tanto, el derecho Yasmani Insúa lideró los ganados con nueve y fue el segundo en carreras limpias con 1.84. Pero igual siempre recalcamos que los equipos nacionales no se conforman con los jugadores con mayor rendimiento, sino con los que igualmente rindieron y tienen el molde que busca cada director para determinadas funciones. A priori, con los últimos descalabros beisboleros del team Cuba, el accionar en el Premier en busca del boleto olímpico tiene buena pinta de Misión Imposible. Ojalá y me equivoque.