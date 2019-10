Rumbo al Premier 12 de béisbol hablan protagonistas cubanos

Por: Jhonah Díaz González, Enviado especial (Prensa Latina)

En el marco del Juego de las Estrellas 2019 del béisbol de Cuba, varios integrantes del equipo nacional de la isla brindaron en Camagüey sus consideraciones camino hoy al torneo Premier 12, a desarrollarse del 2 al 17 de noviembre venidero.

En exclusiva a Prensa Latina, el inicialista pinareño William Saavedra, quien posee amplia experiencia internacional, afirmó sentirse listo para jugar como titular, ‘pero si no me colocan estaré concentrado en el banco para cuando el equipo me necesite’:

Saavedra reconoció que los rivales del grupo (Canadá, Australia y Corea del Sur) ‘son extremadamente difíciles’, aunque destacó que ‘todos nos vamos a entregar al máximo en busca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020’.

Bajo un intenso sol en el camagüeyano estadio Cándido González, el lanzador habanero Andy Rodríguez, quien debutará en un evento al máximo nivel en el béisbol por naciones, manifestó estar preparado desde el punto de vista deportivo y sicológico.

‘Los entrenamientos marchan bien y no tengo dudas de que llegarán buenos resultados, expresó uno de los relevistas más destacados de la temporada, a solo días de cumplir los 21 años de edad.

El joven lanzador es uno de los grandes prospectos de la pelota de la isla, gracias a una recta entre las 93 y 95 millas por horas y un repertorio de lanzamientos que incluye cambio de velocidad, slider, sinker y curva.

Sobre su función dentro del cuerpo de serpentineros afirmó que ‘todavía no me han informado, pero me siento preparado para aportar mucho y escuchar a los más experimentados para crecer profesionalmente en busca de ser cada día mejor’.

Tras estar alejado de la pelota de la isla, el pitcher Carlos Juan Viera, de Las Tunas, retornó en esta temporada y sus estadísticas demostraron su madurez en el box. ‘Mi estancia fuera del país me ayudó a obtener una mayor concentración’, espetó el líder en ponches de la ronda inicial, con 61.

‘Espero poder aportar y que el grupo logre sus metas’, refirió. ‘Ahora soy un pítcher con mayor paciencia, estudio más a los rivales y considero que todo ello ha sido fundamental para estos logros y estar dentro de la selección’.

Fuentes cercanas al mentor Miguel Borroto comunicaron que una de las opciones que se manejan para abrir el primer encuentro es el derecho Carlos Juan Viera, sin embargo, el tunero reconoció que ‘no tengo definida todavía mi función’.

Uno de los más felices del fin de semana de estrellas era el santiaguero Yoelquis Guibert, quien fui incluido en la nómina luego de conocerse la lesión de su connacional Óscar Luis Colás, contratado en la Liga Profesional de Japón.

El jardinero zurdo afirmó que ‘me alegré mucho cuando recibí la noticia del equipo’ y que la meta es ‘prepararme bien para hacer un buen papel en Corea (del Sur), junto a todos mis compañeros’.

Guibert declaró que trabaja puntualmente en mejorar su mecánica para robar bases y elevar su masa muscular: ‘Todavía soy un pelotero joven y mi margen de mejoría es bastante amplio, por ellos trabajo sistemáticamente con los entrenadores’.