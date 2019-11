La Champions apura el paso

Muy interesante será el recibimiento del Borussia Dortmund al Inter de Milán en Alemania, ambos abrazados con 4 puntos detrás del líder Barcelona (7) en el apartado F. Este fin de semana ambos ganaron en sus respectivas ligas y en la pasada fecha de Champions fueron los dirigidos por Conte quienes sumaron tres puntos clave con la victoria 2-0 en casa ante los teutones.

No cabe la menor duda entonces de que los comandados por el estratega suizo Lucien Favre buscarán el desquite en el siempre vehemente Signal Iduna Park, sobre todo teniendo en cuenta que el Barça –a pasar del traspiés ante el Levante en liga– luce como favorito frente el Slavia en el Camp Nou, y de conseguir tres puntos, los culés estarían muy cerca de asegurar su presencia en octavos a falta de dos jornadas, dejando solo disponible el segundo cupo de esta llave.

Por su parte, el Real Madrid, que salió del sótano en el grupo A tras derrotar por la mínima al siempre complicado Galatasaray en su propia fortaleza del Türk Telekom Arena, tiene al parecer la tarea más sencilla, pues en la casa blanca pueden obtener un segundo éxito ante los turcos, lo cual les mantendría segundos y clasificados detrás del PSG. De cualquier manera, el conjunto otomano irá por todo, y una muestra de ello es que Mariano, Nzonzi, Feghouli y Belhanda se quedaron en el banco de suplentes durante la última jornada del torneo doméstico efectuada este fin de semana, además del sancionado Marcao, nombres que seguramente tendrán un lugar en el once que pise el césped del Bernabéu.

Otra ciudad donde retumbará el himno de la Champions será Bérgamo. En la región de Lombardía se centrará el foco de muchas miradas durante la siguiente fecha del torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Tras la reciente goleada que le propinó el City en Manchester, al Atalanta solo le queda margen para la revancha en los predios de su nueva casa, el recién inaugurado Gewiss Stadium, que seguramente empujará a grada llena. Sin embargo, la noticia más dura es la dilatada ausencia de su gran estrella, el colombiano Duván Zapata, quien salió lesionado de la última concentración con su selección y aún no se recupera. La escuadra dirigida por Gian Piero Gasperini está urgida de resultados en la competición, pues aún no suma unidades y permanece en el fondo de la llave C.

Cuando haya concluido esta fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League, solo faltarán dos jornadas para arribar a los octavos de final, que tendrán lugar a partir del 18 de febrero de 2020, siempre después del sorteo señalado para el próximo 16 de diciembre.

Jornada 4:

Martes 5 de noviembre

Grupo E: Liverpool – Genk, Nápoles – Salzburgo

Grupo F: Barcelona – Slavia de Praga , Dortmund – Inter

Grupo G: Zenit – Leipzig , Lyon – Benfica

Grupo H: Chelsea – Ajax, Valencia – LOSC Lille

Miércoles 6 de noviembre

Grupo A: Paris – Brujas, Real Madrid – Galatasaray

Grupo B: Bayern – Olympiacos , Estrella Roja – Tottenham

Grupo C: Dínamo Zagreb – Shakhtar, Atalanta – Manchester City

Grupo D: Lokomotiv – Juventus , Leverkusen – Atlético