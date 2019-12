Cumplir con el pueblo es nuestra prioridad, afirman campeones cubanos

Nuestra prioridad hoy es cumplir con las expectativas del pueblo de Cuba, a ellos nos debemos y para eso nos esforzamos, remarcaron a Prensa Latina los campeones olímpicos Mijaín López e Idalys Ortiz.

Durante la premiación de los atletas más destacados del país en la Sala Universal de las FAR, ambos deportistas coincidieron en que más allá de los éxitos personales, está el compromiso con sus compatriotas, que los siguen y los estimulan a ser mejores.

‘He tenido un año muy bueno y espero mantenerme con salud para cumplir con el sueño de un cuarto metal dorado en citas olímpicas. Ese sería el mejor regalo que podría darle a mi pueblo y un digno homenaje a mi exentrenador y amigo, ya fallecido, Pedro Val’, afirmó López.

A juicio del múltiple titular mundial y panamericano, la estrategia competitiva trazada por sus entrenadores ha sido vital para mantenerse en la cúspide.

‘Llevo muchos años compitiendo a un alto nivel y el cuerpo lo siente. Asistir en las principales lides me es muy beneficioso. No arriesgo el físico y me permite confirmar como estoy respecto a los rivales’, precisó Mijaín, como le dicen sus admiradores.

Ejemplo de ello, dijo, es su presencia en la Liga Alemana de lucha, en la cual ganó hasta ahora los cuatro combates que disputó.

‘Creo que actualmente mi principal rival soy yo mismo. Mantenerme en el peso será indispensable de cara a cumplir nuestros objetivos, Espero llegar en perfecta forma a Tokío’, reiteró el medallista de oro en las citas de Beijing-2008, Londres-2012 y Río de Janeiro-2016.

Respecto al gran momento que vive la lucha clásica, el ídolo de Herradura, su tierra natal, ubicada en la occidental provincia de Pinar del Río, precisó que ello se debe al excelente trabajo del colectivo de entrenadores que encabeza el licenciado Raúl Trujillo.

‘Trujillo es un extraclase. Supo apoyarse en la experiencia de Val, además en la práctica ha demostrado que está preparado para preservar el prestigio de la lucha greco cubana.

Por su parte, la campeona en más de 78 kilos en el certamen bajo los cinco aros olímpicos en Londres-2012, Idalys Ortiz, aseguró estar muy contenta con los triunfos obtnenidos en 2019 y sobre todo, motivada por quedar nuevamente entre los mejores atletas del año.

‘Es una satisfacción ser congratulada dentro de la gran cantidad de atletas de nivel que tiene el país. Se avecinan retos muy difíciles y nos adiestramos para afrontarlos con coraje. Quiero conquistar nuevamente la gloria olímpica’, puntualizó Ortiz.

Hasta la fecha Cuba tiene garantizado 26 cupos para los Juegos Olímpicos de Tokío-2020, en canotaje (4), ciclismo (1), gimnasia artística (2), lucha (2), pentatlón moderno (2), tiro (5) y atletismo (10).

De acuerdo con José Antonio Miranda, director de alto rendimiento del Instituto Cubano de Deportes, la cifra de atletas para la lid estival debe sobrepasar la centena.

Para ello el movimiento deportivo cubano tiene previsto la asistencia de sus exponentes a diversos eventos clasificatorios entre el 5 de enero y el 24 de mayo del año entrante. (Prensa Latina)