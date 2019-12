Menos robos: disminuye ‘actividad delictiva’ beisbolera

DE LA SERIE NACIONAL número 59 hay estadísticas que se alejan bastante del nivel de calidad al que aspiramos. Hoy toca analizar el robo de bases, un arte en peligro de extinción y que suma números negativos para la mayoría de los equipos involucrados en la segunda fase del torneo. Cuando a casi todos los conjuntos les restaban 15 partidos para concluir el calendario había un balance de matices que iba de un extremo al otro. Por ejemplo; la ofensiva de Matanzas estafó en 74 juegos un total de 31 bases, con siete hombres capturados en el intento, o sea, aunque el total no es grande destaca la efectividad de sus corredores. En el caso de Camagüey aumenta la cantidad con 43 bases robadas y 18 puestos out. Pero es imposible, que en un mismo torneo, con todos los equipos cuajados de jugadores sub 23 años, con velocidad en el corrido de las bases, otros tengan guarismos tan malos en esta acción del juego. Cienfuegos posee números para el olvido, con 20 robadas y 26 atrapados, mientras que otras escuadras superan por poco el 50 por ciento: Santiago de Cuba (15-13), Industriales (22-17) y Las Tunas (47-33). Otro punto de vista interesante es mirar el problema desde la óptica del receptor, o sea, cómo se defiende la jugada de robo de base. Primero hay que decir que es injusto en extremo que el que calza los arreos se lleve toda la responsabilidad. Un análisis a este aspecto señala que los receptores del equipo de Industriales no han tenido un buen año. Con experiencia en el team Cuba en los últimos años, Óscar Valdés y Frank Camilo Morejón tienen balance de solo 14 puestos out de los 44 que han intentado ganarle una base. Por si fuera poco, solo una nómina tiene balance positivo, Camagüey, con Yendris Téllez liderando a la tropa para un performance de 21 atrapados en 35 intentos.