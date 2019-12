Pichichi, liga y orgullo

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

La Jornada 10 del torneo español parece que por fin llegará a la Ciudad Condal, aunque su alcance –incluso extrafutbolístico– alcanzará a todos los rincones del planeta. La paridad en la tabla de posiciones, la pelea por el liderato de goleo entre Messi y Benzema, además de la rivalidad de siempre, engrandecida por el contexto político, mantendrán tensos y pendientes a los más de 600 millones de televidentes a la espera en alrededor de 185 países.

Sobre la cancha ambos clubes han rescatado su mejor juego en las últimas jornadas. La prueba de ello es el sostenido, aunque poco amistoso abrazo en la cima de la tabla de La Liga, unidad que solo podría estirarse a tres puntos como máximo durante la fecha previa al 18 de diciembre, cuando este fin de semana el FC Barcelona visite Anoeta para enfrentar a la siempre difícil Real Sociedad, mientras que el Real Madrid lo haga en la estrepitosa Mestalla contra el Valencia. Cualquiera de los dos podría ceder puntos, pero la cercanía será inevitable y la cita del Camp Nou determinante, pues el primer Clásico de la contienda siempre deja huellas de cara al resto de la temporada, sobre todo psicológicas.

Bajas importantes

El conjunto merengue lleva la peor parte en cuanto a lesiones. A James Rodríguez, Lucas Vázquez y Marco Asensio se unieron Marcelo y Hazard, además de Bale, quien ha vuelto a sentir molestias en uno de sus bíceps femorales. En cuanto al extremo belga –llamado a ser la figura del club madridista– estará de baja cuatro semanas tras sufrir una contusión perimaleolar que derivó, luego de otras pruebas médicas, en una microfisura. Sin duda Vinícius ocupará su puesto, a no ser que Zidane tenga otra cosa en mente, pero los cambios de velocidad del brasileño –aunque no su falta de gol– serán importantes frente a la saga catalana tras la inevitable ausencia del 7 merengue.

Por su parte, el Barça no podrá contar con Dembélé, aunque tal vez no lo extrañen demasiado, pues el notable ascenso de Griezmann podría dar por concluida la puja entre los dos franceses. En los medios catalanes se habla también del posible regreso a tiempo del lateral izquierdo Jordi Alba, ausente desde inicios de noviembre por una dolencia en su bíceps femoral. En cambio, Semedo tiene un poco más complicada su vuelta, pero Sergi Roberto no ha flaqueado en esa zona y será titular indiscutible por derecha ante el Madrid.

La buena noticia para Valverde y Zidane es la intrascendencia de los choques europeos de la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League ante Inter y Brujas, respectivamente, que han significado un respiro para ambos clubes con notables rotaciones. El conjunto catalán está asegurado en la primera plaza y el madrileño en la segunda, ambos con boletos a octavos.

Claves

Messi ya ha inmortalizado su nombre en el mundo del fútbol y marcadamente en estos duelos, donde ha registrado números abrumadores y momentos inolvidables. El rosarino ha marcado un total de 26 goles consolidándose como el máximo artillero de todos los tiempos en estas citas. Para la venidera ocasión al 10 se le ve en plena forma y el tridente que conformará junto a Suárez y Griezmann llevará todo el peso ofensivo de un club que cada día se define mejor en torno a su estilo de juego. Otro nombre que sonó mucho a inicios de temporada por su estancia en el banquillo fue el de Rakitić, quien debe tener titularidad por complementarse a la perfección con Busquets, en una función que ningún otro mediocampista del cuadro culé cumple mejor.

Para el Madrid será de suma importancia que Benzema toque balones de cara a portería, teniendo en cuanta el buen momento por el que pasa y las flaquencias de la saga catalana. La presencia del galo junto al uruguayo Valverde en su rol más ofensivo y creador, así como las estampidas de velocidad de Vinícius pegado a las bandas, serán la esencia del ataque de los merengues. Esa verticalidad y el aprovechamiento de los espacios por el centro, donde quizás podamos ver a Isco a raíz de tantas ausencias en el conjunto blanco, son los principales argumentos que pudieran inquietar al Camp Nou.

La política en el césped

Las noticias de hoy referidas a la disputa del Clásico trascienden las fronteras del terreno de juego. Resulta que Tsunami Democràtic, la asociación independentista catalana formada en agosto y cabecilla de las protestas masivas contra la sentencia del juicio del procés en España, ha convocado a una nueva marcha para el día del juego, que tiene como objetivo fundamental bloquear el acceso al Camp Nou. Asimismo exigen al club de la Ciudad Condal que permita el uso de pancartas en el estadio con mensajes independentistas. Por tal motivo, la Real Federación Española de Fútbol ha emitido el siguiente comunicado:

En relación con el partido del próximo día 18 de diciembre en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Real Madrid, la RFEF manifiesta que, exactamente igual que en todos los encuentros de las competiciones oficiales y al tratarse de un espectáculo público, no ostenta ningún tipo de competencia en materia de seguridad. La RFEF aplicará la reglamentación vigente tanto antes como durante y después del partido si se produjeran situaciones de fuerza mayor o circunstancias en las que fuera necesaria la aplicación de la disciplina deportiva. Del mismo modo, como es habitual, la RFEF se encuentra en contacto con las fuerzas de seguridad para coordinar la llegada del equipo arbitral a las instalaciones del Camp Nou según los protocolos establecidos.

Lo cierto es que más de medio planeta espera para vibrar de emoción con estos dos colosos del mundo del fútbol este 18 de diciembre. Ahora son más los argumentos que inquietan a millones de fans, así que el próximo miércoles a las 2:00 p.m. –hora de nuestro país– cualquier pretexto será válido para correr detrás del balón.