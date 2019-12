¿Quiénes se unen a la fiesta?

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

La mitad de los equipos que avanzarán a los octavos de final de la competición de fútbol más importante a nivel de clubes en el mundo se definirá en la sexta y última fecha. Mientras Bayern, Juventus, Manchester City, PSG y Barcelona están asegurados como cabezas de serie y esperan por rivales más asequibles del Bombo 2 en el sorteo, donde están Real Madrid y Tottenham, otras escuadras definirán su futuro en Europa durante el último duelo de la instancia inicial. La lista de ocho clasificados la completa el Leipzig, que aunque no tiene definida su posición, sí aseguró el boleto para los octavos por primera vez en su joven historia.

Los otros dos clubes españoles, Atlético y Valencia, lucharán por no perderse rumbo a Estambul, siempre y cuando Lokomotiv y Ajax no les frenen en el camino. El conjunto che la tiene más difícil, pues se verá fuera de casa ante un veloz Ajax, semifinalista de la edición pasada y aún aspirante a incluirse en la lista de los laureados. Sin embargo, los holandeses vienen de ceder en la última jornada del campeonato local ante una de las revelaciones de la temporada en la Eredivisie, el Willem II. En la llave H una combinación de resultados podría dejar fuera a los dirigidos por Erik ten Hag, pues el Chelsea empata con 8 unidades junto al Valencia y seguro ganará en Londres cuando reciba al eliminado Lille. Si no lo hacen y solo consiguen un empate ante los franceses y el Valencia hace lo mismo contra el Ajax, pasarían los holandeses con 11 puntos y los españoles con 9.

Otro partido de vida o muerte incluye al Inter y un poco menos a su rival, el Barça. Es el todo o nada para los dirigidos por Conte, que solo pueden aspirar a la victoria para incluirse entre los clasificados. Asamoah y D’Ambrosio serán claves el próximo martes sobre las bandas del césped de San Siro, por lo que tuvieron muy pocos minutos en el empate a cero con la Roma que igualmente les valió para mantener el liderato de la Serie A este fin de semana. En tanto, Valverde casi de seguro dará descanso a muchas de sus principales figuras, sobre todo teniendo en cuenta el apretado calendario y que no se juega nada ante los neroazurros. El conjunto español no ha ganado en los últimos ocho partidos que ha disputado en Italia, lo cual agrega un poco más de favoritismo al Inter, que solo avanzaría si suma tres puntos, pues se espera una victoria del Borussia Dortmund en Alemania ante el Slavia.

Tan abierta está la última fecha de la fase de grupos de la Champions que hasta el Atalanta –último del grupo C– tiene posibilidades si derrota al Shakhtar en Ucrania y el Dínamo Zagreb pierde ante el City de Guardiola. Parece cosa de locos, pero cuando rueda una pelota de fútbol, se trata justamente de eso.

Jornada 6:

Martes 10 de diciembre

Grupo E: Nápoles – Genk, Salzburgo – Liverpool

Grupo F: Dortmund – Slavia, Inter – Barcelona

Grupo G: Benfica – Zenit, Lyon – Leipzig

Grupo H: Chelsea – Lille, Ajax – Valencia

Miércoles 11 de diciembre

Grupo A: Paris – Galatasaray, Brujas – Real Madrid

Grupo B: Bayern – Tottenham, Olympiacos – Estrella Roja

Grupo C: Shakhtar – Atalanta, Dínamo Zagreb – Manchester City

Grupo D: Atlético – Lokomotiv, Leverkusen – Juventus