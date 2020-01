¡Ahora sí, Cocodrilos campeones!

Noelvis Entenza, lanzador.

“Ganar el último juego es lo más importante de mi vida. En 2017 con Granma eliminé a Matanzas y quedamos campeones, pero no hay comparación. Estuve siempre enfocado en el éxito desde que me informaron que me subiría al box. Estoy disfrutando como un matancero más. Si me quieren aquí podrán seguir contando con mis servicios. Soy guerrero y estaré donde me quieran. Gracias a Matanzas subo otra vez a los más alto de la pelota cubana”.