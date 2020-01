Aún no he terminado con la Fórmula 1, dice Fernando Alonso

Más claro no lo puede decir. Fernando Alonso tiene marcado un objetivo principal para 2021 y no es otro que volver a la parrilla de la Fórmula 1.

Así lo ha dicho en una entrevista que publica la revista F1 Racing

Aún no he terminado con la Fórmula 1. 2021 es una buena oportunidad y ahora me siento fresco y preparado. Es una opción que voy a explorar”