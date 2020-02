Reyes sin copa

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Ninguno de los dos clubes pasa por su mejor momento y la reciente eliminación en la Copa del Rey lo ha dejado claro. El Real Madrid recibió 4 goles en su propia sede y descontó 3 en extremis, mientras que el Barça dominó casi todo el partido en San Mamés, pero no anotó durante los 90 minutos.

Los merengues han sacado adelante muchos encuentros, en gran medida gracias a Casemiro y Valverde, quienes han ayudado al club a solventar una de sus mayores deficiencias de los últimos años: la cantidad de goles que recibía. En ese sentido un factor indiscutible es también Courtois, quien ha sido el reparador de la saga blanca. El arquero belga, junto a los 13 goles de Benzema y ese mediocampo que se ha convertido además en la clave ofensiva, con un total de 17 dianas en liga, tienen al Real Madrid en la cima de la tabla. Sin dudas Zidane ha logrado recuperar uno de los rasgos característicos que les hizo campeones, el mediocampo, aunque se le escapó un título cercano y posible, que no consiguen desde el año 2014.

Por su parte, el FC Barcelona no termina de convencer, sobre todo porque los resultados siempre tienen la última palabra y no la manera en que se juegue. A los aficionados les interesan los 3 puntos y los títulos, y en un segundo plano el estilo de juego. El Barça perdió el liderato en La Liga y la reciente eliminación en Copa solo incrementa la racha negativa que enfrentan, tanto dentro como fuera de la cancha. De John no se acaba de adaptar al juego catalán, no hemos visto ni la sombra del joven holandés cuando brilló la pasada Champions con el Ajax. Rakitić sigue en decadencia, un centrocampista que había sido inamovible y cada día pinta más para abandonar el vestuario culé. En la línea de ataque, gran responsabilidad ha caído sobre el joven Ansu Fati, pues tendrá muchos minutos junto a Griezmann y Messi de aquí a final de año, teniendo en cuenta las lesiones de Luis Suárez y Dembelé, quienes estarán de baja por lo que queda de temporada, además de la ausencia de fichajes y la salida de Carles Pérez.

Este es un Barça que incomoda a sus fans desde lo competitivo tanto como en el mercado, e incluso desilusiona a Lionel Messi, quien podría pensar en su salida antes de lo previsto. Mal momento para el vestuario azulgrana que el conjunto merengue puede aprovechar para arrebatarle a los bicampeones La Liga. El próximo 1° de marzo se jugará el Clásico, pero al paso que van puede que cualquiera de los dos patine antes.

La Copa del Rey quedó en el pasado para los dos grandes de España, y ahora la pelea por el título de la primera división es sin dudas el trofeo más asequible para ambos. Este fin de semana los merengues visitan Pamplona para enfrentar al Osasuna; mientras que los culés jugarán ante el Betis en Sevilla, la antigua casa del técnico recién llegado Quique Setién, de quien se espera mucho más en el banquillo azulgrana.