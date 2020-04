¿Cómo quitarle el balón al coronavirus?

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Mientras todos los seguidores del más universal de los deportes esperan que los principales torneos europeos puedan reanudarse, lo cierto es que la mayoría de las federaciones no tienen claro como harán para cerrar la temporada 2019-2020, pero trabajan sin cesar en la búsqueda de soluciones. El plan es que en julio las competencias locales se reanuden y terminen todas las ligas y competencias de copa, siempre y cuando se ajuste el calendario de forma correcta y la crisis de la Covid-19 lo permita. En agosto sería tiempo entonces para las competencias internacionales como la Champions League, Europa League y Supercopa de Europa. En tanto, la siguiente temporada (2020-2021) está planteada para iniciar a finales de septiembre luego de 21 días entre pretemporada y vacaciones.

En cuanto a la Champions, podría regresar con la novedad de que se juegue a partidos únicos en estadios neutrales y a puertas cerradas. De ser así el calendario no sufriría tanto, pues al principal torneo de clubes de Europa le quedarían 11 partidos: cuatro de octavos de final, cuatro de cuartos de final, dos de semifinales y la final. De este modo podrían resolverse en cuatro semanas, una para cada instancia.

Por su parte, Alemania parece tener más claras las cosas que el resto de las naciones del Viejo Continente. La estrategia germana planea que comience cuanto antes su liga, pues los jugadores de primera y segunda división ya regresaron al campo de entrenamiento, cumpliendo con los protocolos de salud locales, lo cual significa que la reapertura no debe estar lejos. Así también lo piensa el director ejecutivo del campeonato de esa nación, Christian Seifert, quien declaró a The New York Times que, “los planes puestos en marcha contemplan que los partidos regresen a los 36 estadios para principios de mayo próximo”.

No podemos olvidar que los clubes profesionales reciben una serie de ingresos por abonos y entradas en las taquillas, pero sobre todo por derechos televisivos. Sin abundar mucho, el dinero que pudiera perderse, por ejemplo en España, si La Liga se suspende definitivamente, ronda la cifra de los 600 millones de euros. En cambio, si por fin se reanuda a puertas cerradas solo se perderían alrededor de 100 millones, pues las televisoras suplirían el mayor dígito.

Aunque las fechas de reinicio son solo tentativas y en materia futbolera caminamos sobre la incertidumbre desde que el nuevo coronavirus pisó el balón, este puede volver a rodar si tenemos en cuenta lo que significa económicamente para los clubes y federaciones. Esperemos entonces que se cumplan todas las medidas sanitarias por esas latitudes y por supuesto, los aficionados desde casa disfrutaremos más que nunca del fútbol durante el verano.