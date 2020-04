El jonrón de Melissa Blanco

Por LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ

Cuando comenzó el mayor evento de béisbol en el país, el pasatiempo nacional invadió la radio, la televisión y las calles. Aunque en los medios de comunicación habitualmente predominan las voces masculinas en la narración de los juegos, en Matanzas, Melissa Blanco conectó cuadrangular con las bases llenas al convertirse en la primera yumurina que describió un encuentro de pelota por las ondas de Radio 26, emisora provincial.

La carismática joven, de 22 años, recibió a BOHEMIA una mañana en su casa de la barriada de El Kilómetro, en la Ciudad de los Puentes. Sobre cómo logró insertarse en un panorama protagonizado tradicionalmente por hombres, cuenta: “El primero en cederme los micrófonos para transmitir un juego fue el periodista Alejandro Castellanos, cuando en un partido de preparación entre Matanzas e Industriales me permitió narrar tres innings; complicados por los continuos cambios, prácticas y bateos.

“Ya en la temporada regular, durante el segundo encuentro entre los Cocodrilos y los Toros de Camagüey, el comentarista Dayron Medina me dijo: ‘prepárate porque vas a narrar en vivo’. Estaba nerviosísima, pero creí que si él me concedía el espacio era porque pensaba que estaba preparada”, evoca aún emocionada.

Pero el interés por la locución de espacios deportivos nació mucho antes. Según confiesa, quedó prendada del oficio la primera vez que se acercó a la cabina de transmisión del Victoria de Girón, ocupada por Dayron Medina y Guillermo Rodríguez. “Escuchar y ver cómo reflejaban todo lo que estaba sucediendo en el terreno fue apasionante. Ahí decidí convertirme en narradora deportiva”.

En su primer año de la carrera la estudiante matancera acudió a la dirección territorial de la Unión de Periodistas para que le permitieran presenciar narraciones en cabina. Desde entonces, bajo la tutela del locutor y comentarista Dayron Medina, Melissa se prepara para ofrecer lo mejor en la descripción de cada juego.

Pero el deporte es cuestión de amor, de ese que se gesta casi desde la cuna, lo que confirma la muchacha cuando cuenta que fue su papá el primero que la llevó a un estadio. “Solo tenía dos años, cuando a escondidas de mi mamá me regaló mi primer juego de pelota. Cuando estaba en el preuniversitario vocacional mi pasión por el béisbol creció al llegar Víctor Mesa a la dirección del equipo de Matanzas y ubicarse en los primeros lugares de la Serie Nacional. En ese momento, el mundo de las bolas, los outs y strikes se convirtió en mi prioridad número uno”, agrega.

Matriculó la carrera de Periodismo con la particular intención de especializarse en la rama deportiva. En segundo año comenzó a colaborar con Radio 26, donde le confirió un toque distintivo a revistas informativas, musicales juveniles y al noticiero provincial; luego de habilitarse como locutora mediante un diplomado. “La radio me ha gustado siempre porque es ojos y oídos de aquel que no puede asistir al juego. Saber que las personas en casa pueden enterarse de lo que está sucediendo a través de mí, me reconforta e inquieta a la vez”, añade la yumurina.

Sin embargo, este medio implica otras complejidades: “En la radio debes comentar en todo momento, sin dejar espacios de silencios amplios; tienes que estar pendiente a cada detalle que acontece porque un movimiento es importante y los radioyentes quieren saber cuánto pasa. Pero uno tampoco puede narrar todo, debe saber discernir qué es lo importante. Además, esa dinámica de llevar bien la entonación, mantener el ritmo en cada jugada y al público vinculado a lo que acontece, es muy difícil”, explica.

Aun así, esta joven asume el reto cada vez más a menudo. ¿Pero, cómo se impone una mujer de 22 años en un mundo donde la mayoría de los deportistas, aficionados, periodistas, narradores y comentaristas son del género masculino?

“El béisbol ha sido históricamente un juego bastante machista, pero desde hace tiempo estar en el terreno con guantes y pelota dejó de ser cosa exclusiva de varones. ¿Por qué tendría que serlo su narración? Cada día se demuestra más, tanto en eventos nacionales como internacionales, que este trabajo no es solo para el sexo masculino. Ya no es cuestión de géneros, se trata de que te guste, te apasione y te esfuerces para hacerlo”.

Pero en cuestiones de medios, la audiencia, como el cliente, siempre tiene la razón, y ante un cambio tan significativo, el rechazo representa el primer y mayor obstáculo para el cambio. “Este era mi principal miedo. Antes de decidirme por la narración algunas personas en el estadio me preguntaban que cómo yo, mujer, iba a narrar, que no lo hiciera; pero dije ¿por qué no? Me preparé y desde el primer momento tuve el apoyo de mis compañeros de trabajo, quienes me tendieron la mano y ayudaron muchísimo”.

Asimismo, rememora que tras aquella primera aventura en la narración, regresó a casa temerosa de la reacción que los oyentes pudieran tener a pesar de su esfuerzo. “Cuando revisé Facebook vi que tenía una ola de comentarios positivos, consejos y felicitaciones. Incluso, muchos me han dicho que hacía falta una voz femenina para endulzar los partidos”, declara orgullosa.

Ciertamente Melissa no es pionera de la narración femenina en Cuba. Ser la primera o la segunda poco importa. Su mayor aspiración es narrar toda la vida ya sea béisbol, voleibol, fútbol o baloncesto; y que los oyentes del país se acostumbren a escuchar la voz de la narradora de Matanzas, una periodista y comentarista que lo hace no por el hecho de ser mujer, sino porque es lo que le gusta.

Entre risas, añade respecto a su rutina diaria: “Tiempo libre no tengo, de más está decirlo, pero ahora en mi último año de la carrera trato de darle prioridad a la tesis que realizo sobre la labor del destacado narrador deportivo Francisco (Pancho) Soriano.

“Gracias al apoyo de mis padres y la familia en general, no me preocupo más que de ir a la universidad, a la radio y prepararme en casa. Esto implica gran sacrificio pues a mi edad la mayoría de los muchachos y muchachas van a fiestas, a la playa u otras salidas, comparten; sin embargo, me he privado de esas cosas para superarme profesionalmente. Una vez graduada aspiro a ir directo a la radio, al estadio”.

No podíamos dejar de preguntar a una amante declarada del deporte por el estado actual de la pelota cubana, e incluso pedir una osada propuesta de soluciones. “El béisbol nacional no ha decaído en cuanto a pasión sino en modos de hacer. Hay que analizar las ligas que nos rodean, no solo la MLB, sino la de esos países donde hace 10 años no se sabía prácticamente nada de pelota. Es triste ver cómo nos codeamos con selecciones que no son consideradas potencias y que el equipo Cuba ya no esté ni a ese nivel.

“Nos falta concentrar mucho más a los peloteros de calidad durante los eventos y prestarle más atención a la Serie Nacional, en aras de dotarla de estructura y proceder definitivos, no tan cambiantes como sucede. Además de convertirla en un evento que no genere gastos, sino que siga siendo la pasión de los cubanos”, opina como apasionada más que como experta.

Sea en el béisbol, en el fútbol u otro deporte, la presencia y aporte de las féminas es hoy innegable, de modo que la inserción de las mujeres en la narración y el comentario deportivo debe crecer cada vez más, hecho beneficioso no solo para el movimiento atlético, sino también para el periodístico y la sociedad en general.

Tener narradores en un ambiente donde prime la capacidad y calidad individual, independientemente del sexo, debe ser principio rector de la actividad en el ámbito local y nacional. Esto será una muestra más de la sociedad de derecho, igualdad y justicia social por la que abogamos desde enero de 1959.