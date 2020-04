Fabrica máscaras campeona cubana de ciclismo y las regala a los médicos

La ciclista Marlies Mejías buscó materiales y apoyo, y entregó 60 máscaras de plástico transparente para médicos y enfermeras del Instituto de Medicina del Deporte (IMD), quienes combaten directamente la COVID-19.

«Supe por Facebook y los medios de prensa lo que mis compatriotas estaban haciendo para contribuir a la seguridad de la población y quise dar mi humilde aporte de gratitud», sostuvo a JIT vía telefónica la multicampeona panamericana y centroamericana.

Explicó que su intención fue, desde la casa, cumpliendo disciplinadamente con el imprescindible aislamiento social, aportar al personal del IMD que está al cuidado de la salud de las personas.

«Se me ocurrió crear un accesorio para ponerlo sobre el nasobuco y proteger todo el rostro. Son como unas gafas grandes y compré láminas transparentes de plástico (acetato). Me comuniqué con el Ministerio de Salud Pública y me facilitaron las viceras», comentó la reina del ciclismo en los Juegos Centrocaribeños de Veracruz 2014.

Marlies fue la primera pedalista cubana contratada en el exterior, con el club Shimano de Argentina (2017), y también asistió a carreras importantes fuera del continente, en Australia por ejemplo, gracias al Winston Twenty20 estadounidense en la temporada 2018-2019.

Además de ese gesto, Marlies donó al Ministerio de Salud Pública (Minsap) suficientes láminas de plástico para preparar otras 200 mascarillas, ya que ese organismo cuenta con las cubiertas para armar algo que parece sencillo, pero que evita la transmisión de este virus sumamente peligroso, sobre todo para los médicos y enfermeras que trabajan con los infectados.

Asegura que cuando acabe esta etapa tan peligrosa para la salud mundial «abrazaré a las personas que no he podido para cuidarnos mutuamente, y gritaré Viva Cuba, como cada noche cuando aplaudimos por quienes se exponen para solidariamente ayudar a los demás».

«Volveré de inmediato a las carreteras y la pista. Lucharé por esa medalla mundial en la categoría élite con que tanto sueño. Y como se pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio iré a la conquista de la clasificación», manifestó segura.

También trasmitió un mensaje al pueblo cubano:

“Seamos más disciplinados, hay quienes no acatan las orientaciones de la máxima dirección del país. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La vida de las personas está en riesgo, sobre todo la de quienes se preocupan por llevar la comida a los ancianos, los que trabajan para que el país funcione, los trabajadores encargados de que nuestra nación no se detenga”.

(con información de JIT)