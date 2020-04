Francia fija requisitos para práctica deportiva individual

París, 30 abr (Prensa Latina) El Ministerio de Deportes de Francia adelantó hoy requisitos para la práctica individual de algunas disciplinas y actividades físicas una vez culmine, el 11 de mayo, la cuarentena vigente para detener la Covid-19.

La entidad recordó en un comunicado que a partir de ese día terminará el confinamiento iniciado el 17 de marzo para frenar el avance del nuevo coronavirus, por lo cual podrán reanudarse las actividades deportivas, pero con algunos requisitos.

‘Podrán realizarse al aire libre sin limitación de tiempo y sin salvoconducto, a una distancia máxima del domicilio de 100 kilómetros y por hasta 10 personas juntas’, precisó.

Las especificidades incluyen la distancia mínima de 10 metros entre dos personas para el ciclismo y el trote, también suficiente para jugar tenis o hacer yoga y fisiculturismo.

De acuerdo con el Ministerio de Deportes, el 2 de junio se emitirán nuevas indicaciones sobre la práctica en salas y de disciplinas que implican contacto físico.

Respecto a deportes que no pueden desarrollarse sin tal separación, en particular los colectivos y de combate, subrayó que no podrán reanudarse de inmediato, aunque se estudian las vías para que en un futuro sea posible.

El Ministerio de Deportes reiteró que las prohibiciones son también para los profesionales y que todos los eventos con más de cinco mil personas están suspendidos hasta septiembre.