El fútbol se quita el nasobuco

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

La vuelta de las ligas en tiempos de pandemia es un mal necesario. Trae consigo el riesgo de que se incremente el contagio del nuevo coronavirus y se tengan que suspender todas las actividades definitivamente, pero a la vez constituye entretenimiento y sobre todo mensaje de esperanza para la humanidad, la cual tuvo únicamente la opción de cerrar su defensa y evitar una goleada de la Covid-19.

De momento solo podrán reanudarse algunas competiciones locales y no en todas las categorías, pues los dispositivos sanitarios que se requieren, debido a la actual situación epidemiológica, no están al alcance de todas las federaciones. La Bundesliga será la primera gran lid europea en retomar las acciones y ha fijado como fecha de reinicio el próximo sábado 16 de mayo, así que no pocos aficionados ya se están frotando las manos por la cercanía del derbi de la cuenca del Ruhr entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04 que abrirá la jornada 26 en el Signal Iduna Park, así como otros duelos interesantes donde destacan Leipzig-Freiburg, Unión Berlín-Bayern y Bremen-Leverkusen. Además de que las gradas alemanas en silencio debido a la ausencia de espectadores no sumarán las acostumbradas emociones que despiertan los incesables cánticos, los jugadores no podrán festejar los goles con abrazos, ni contactos de manos; tampoco habrá foto oficial de los planteles y en los vestuarios se permanecerá con nasobuco por un tiempo límite de 40 minutos. Asimismo, solo se admitirán 10 reporteros de prensa por estadio y las conferencias serán virtuales.

España también aspira a reanudar su certamen y desde la semana pasada comenzaron los entrenamientos bajo estrictos protocolos de seguridad en algunos clubes, entre ellos el puntero de tabla y campeón defensor Barcelona, con Lionel Messi tocando pelotas junto al reincorporado Luis Suárez en el Camp Nou, mientras que los directivos se mantuvieron distanciados. Se espera que el torneo doméstico español pueda reiniciar en el mes de junio, a pesar de que un total de 10 jugadores del Atlético de Madrid dieron positivo recientemente a los test de coronavirus. De ellos, nueve ya no portan el virus, pero las pruebas detectaron que tuvieron la enfermedad y han desarrollado anticuerpos. Solamente uno de la decena, Renan Lodi, evidenció estar aún infectado, aunque se encuentra asintomático. Muchos equipos en la nación ibérica han ocultado la identidad de sus atletas contagiados, algo bastante absurdo, pues será un secreto a voces cuando se ausenten a los entrenamientos injustificadamente. La Liga afirmó mediante un comunicado que cinco jugadores de las dos principales divisiones dieron positivo a la Covid-19 y anunció que no revelaría los nombres, pero el arquero de la Real Sociedad Álex Remiro se adelantó en redes sociales y aseguró que era uno de esos casos. En cuanto a los lesionados en este período resaltan dos nombres: Luka Jovic, quien se fracturó el pie derecho entrenando en casa y estará ausente al menos durante las próximas seis semanas de las filas del Real Madrid; y el zaguero del Barça Samuel Umtiti, quien sufrió una lastimadura en el sóleo de la pierna derecha durante una sesión preparativa.

En Italia, una de las naciones más golpeadas por la pandemia, todo parece indicar que los equipos regresarán al entrenamiento en grupo en algún momento del presente mes de mayo. Por ahora solo pueden coincidir dos jugadores por campo, los gimnasios y los vestuarios permanecen cerrados y las duchas son en casa. La Juventus lidera la clasificación del Calcio con solo un punto de ventaja sobre la Lazio, su más cercano perseguidor, gracias a los números del atacante biancoceleste Ciro Immobile, quien lidera la puja por el capocannonieri con 27 dianas.

La nota discordante la va dando Inglaterra, donde no han llegado a un consenso, pues en esa nación el dinero parece poder más que el espectáculo. Resulta que, aunque el Gobierno británico ha dado luz verde para que todo el deporte profesional vuelva a partir del 1° de junio a puerta cerrada, los equipos de abajo de la tabla de la primera división del fútbol en ese país se han estado manifestando en contra de la reapertura, pues aparentemente prefieren recibir los millones que cogerían de no descender si se cancela el resto de las fechas, en vez de terminar la temporada y cobrar algunos ceros de menos en caso de que bajaran a segunda división. Mentalidad muy distante del anhelo de los aficionados, quienes esperaban ver reanimado el calendario de la siempre competitiva Premier a mediados del próximo mes de junio.

En cambio, Francia fue la única de las cinco grandes ligas europeas que manejó la contingencia de una manera diferente y dio por concluida su lid tras proclamar campeón al PSG. Sin embargo, esta decisión molestó a directivos y jugadores del Olympique de Lyon, club que presentó dos demandas al terminar ubicado en el séptimo escaño de la tabla, lugar que les deja fuera de competiciones europeas la próxima campaña.

Cinco cambios

La FIFA aprobó elevar el número de sustituciones en cada partido para proteger la salud de los jugadores ante el impacto de la pandemia y compensar las altas temperaturas del verano, de modo que se podrán realizar de forma transitoria cinco cambios en los 90 minutos de cada encuentro, y la opción (aún en discusión) de un sexto en los que necesiten prórroga, aunque ese acápite extra quedará a la consideración de cada federación. La medida ha sido aprobada con carácter temporal, pero podría extenderse incluso hasta la Copa del Mundo de Qatar 2022.