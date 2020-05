La lupa sobre el tablero (+video)

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

El Gran Maestro Internacional Eduardo Iturrizaga (2607 ELO FIDE) conquistó hace apenas unos días el torneo Élite de la versión online del Memorial Capablanca.

El venezolano consiguió siete triunfos, un partido lo dejó en tablas y solo cedió ante Luis Ernesto Quesada, uno de los cinco cubanos involucrados en el grupo principal, donde 10 competidores se enfrentaron en partidas de tres minutos a través de la plataforma Chess24.

Desde BOHEMIA le robamos unos minutos de tiempo al vencedor de esta edición sui géneris del evento más importante de ajedrez en nuestro continente.

-¿Habías competido antes de esta manera?

–Sí, ya lo había hecho. Además del Capablanca online jugué la II Copa Dicharachera, la Copa Divis y trabajo en Chess24 haciendo varias actividades a la semana. Me siento cómodo de las dos formas, pero ahora hay que adaptarse un poco más a las actividades online mientras persista esta eventualidad. El próximo 25 de mayo empieza el Iberoamericano también por Internet y vendrán muchas más competencias por esta vía.

-¿En caso de que la situación epidemiológica mejore y se pueda realizar el Capablanca en La Habana te gustaría participar también?

-Claro, si me invitan y se realiza el torneo me gustaría ir nuevamente a Cuba. La verdad pude conocer poco cuando estuve, pero lo que vi me gustó bastante: La Habana Vieja, su gente y su pasión por el ajedrez. Espero volver pronto.

-¿Cuál fue la partida más dura del Capablanca online?

-Todo el torneo fue muy complicado, pero en la octava ronda el match contra el Gran Maestro argentino Leandro Krysa fue clave, yo tenía un punto de ventaja a falta de dos choques. Fue muy complejo y luego de algunas imprecisiones mías quedé peor. Al final, pude dar el último golpe con algo de suerte en los segundos restantes y terminé ganando el torneo con un punto y medio por encima.

–José Raúl Capablanca.

-Recuerdo que es escorpio igual que yo, campeón de 1921 a 1927 y obviamente un gran referente del ajedrez a nivel mundial, especialmente en las finales.

Ver también video:

Iturrizaga narrando en vivo todas sus partidas del Capablanca online: