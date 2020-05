¿Qué nos dijo el nuevo astro?

Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

¿Le podemos llamar hazaña? Nos parece que sí. Que no hay exageración (porque ese calificativo, hace falta que terminemos de entenderlo, no es solo para los ganadores de medallas, aunque él estuvo muy cerquita). Y si hay exageración, no es tan grande…

Es que el cubanito Dario Navarro Riquelme, un cienfueguero del taekwondo, con solo 17 añitos de edad, nos regaló un notición cuando la terrible pandemia del Covid ha casi desaparecido del mundo deportivo por completo las relacionadas con resultados.

Hablamos, por supuesto, y ello se tejió paso a paso desde la fase de eliminatorias, de su casi increíble quinto lugar en el I Abierto Europeo Online de Poomsae (movimientos de defensas y ataques contra varios adversarios imaginarios).

¡Un jovencito desconocido metido en una porfía muy difícil..!

“En las preliminares éramos 89 competidores. Y logré quedar en el puesto 15. De ahí 47 pasamos a las semifinales, en las cuales obtuve el octavo lugar, consiguiendo así el pase a la final”, declaró también desde su casa vía online para los lectores de BOHEMIA.

“Luego en la final éramos ocho atletas. Y pude terminar en el quinto puesto, el cual tuvo sabor a medalla de bronce debido a que todo se decidió por una diferencia mínima: 0.05 milésimas”.

Iván Fernández, el entusiasta presidente de la Federación Cubana de Taekwondo, en declaraciones al sitio Jit, se mostró muy complacido…

“Lo hecho por Darío sobrepasa nuestras expectativas. Brilla entre lo más sobresaliente del mundo en una modalidad en que no tenemos gran experiencia, sobre todo si la comparamos con la de combate, en que hemos tenido un campeón olímpico como Ángel Volodia Matos, y varios medallistas mundiales”.

Volvemos, hasta cierto punto, al inicio de esta nota:

¿Hay exageración, y tampoco lo creemos, al pensar que deben llegar otros grandes resultados del jovencito Darío Navarro Riquelme, ése cienfueguero increíble, como lo son otros muchos oriundos de la ciudad que más le gustaba al sonero Benny Moré?

https://youtube/8x10ae0v4Yg