Enfocados hacia Tokio 2021 atletas cubanos

La corredora de 800 metros planos fue capaz de hacer la marca exigida de 1.59.00 minutos para la cita pospuesta para el año próximo, sin embargo tras realizar una preparación en Guatemala y ajustar tres carreras en Cuba, tuvo que hacer un nuevo plan, declaró al portal Adelante Digital.

Estuve corriendo primero en casa, y luego pude salir para mantener el peso, es complicado pero la tecnología ayuda mucho y me llegan los detalles de mi entrenador Francisco Ayala que me incita constantemente para no desmotivarme’, comentó.

Tras una serie de competencias a puertas cerradas realizadas en La Habana, la atleta de esta región al oriente de Cuba precisó que se mantiene en su meta, ‘porque lo importante es la salud, y nada me hará desenfocar’.

Sobre los ajustes tácticos, una de las cuentas pendientes de la subcampeona panamericana en Lima 2019, refirió sus características, ‘porque soy una corredora de paso y ritmo, ahora con el entrenador llevamos nuevos ajustes a partir de los 300 metros y ello me ha dado resultados, buenas marcas’.

Por estos días la pista de atletismo Rafael Fortún Chacón de esta urbe cubana ubicada a unos 540 kilómetros al este de La Habana, le ve prepararse, y ‘ello me motiva además porque estoy cerca de mi familia, luego de Tokio no veo nada más, ahora esperar y alistarme para la competencia’ sentenció.

Otro de la nómina de la mayor de las Antillas que aspira a estar en la cita estival es el recordista nacional de los 100 metros planos, Roberto Skyers dueño de un registro de 9.98 segundos en el hectómetro.

‘Este tiempo de pandemia, independientemente de los ajustes, me ha ayudado porque estoy en casa, y con la familia medito cuánto me ha salido bien y mal en mi vida deportiva, la espera es pareja para todos aquellos que aspiran hacer marcas clasificatorias para los Juegos Olímpicos’, declaró a Adelante Digital.

A sus 28 años le ilusiona mantener el estado de forma ‘aunque hay muchas atletas jóvenes con talento y espero que con ellos podamos hacer los tiempos en el relevo y clasificarnos a Tokio, en lo particular he tenido muchas lesiones, pero agradezco a la comisión el descanso y las nuevas estrategias conmigo’.

Para los velocistas cubanos hacer un papel decoroso en el cronograma pactado en suelo asiático tiene especial significación , máxime en un país que ha liderado al Caribe en campeonatos del mundo y eventos multideportivos, con exponentes de la talla del saltador de altura Javier Sotomayor.