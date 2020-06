La fuerza de un apellido (+Video)

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Un día apostó por la raqueta y el volante, no quiso ser pelotero ni judoca, sino badmintonista. Fue a bailar a casa del trompo y tiró sus mejores pasos en una “pista” esencialmente dominada por asiáticos.

Osleni dice que le gusta porque “es dinámico y siempre tienes que ser creativo”, y la verdad es que le vino bien su elección, pues hizo historia como el primer cubano de esta disciplina presente en unas olimpiadas, las de Río de Janeiro 2016; y también al bajar del número 100 en el ranking de la Federación Mundial de Bádminton (BWF, por sus siglas en inglés), donde se ubica actualmente en el puesto 87, sitio inamovible mientras el panorama competitivo esté detenido ante el brote del nuevo coronavirus.

En tiempos de aislamiento físico nos interesamos a través de WhatsApp por las ocupaciones de nuestra principal figura en este deporte, quien además es un papá a todo color en redes sociales, siempre junto a su hija Eliani.

“Ser padre y atleta constituye una gran exigencia para mí, porque tengo que llevar las dos cosas al mismo tiempo y con total responsabilidad para no dejar de cumplir con el mejor rendimiento. Mi hija es lo más lindo que me ha pasado en la vida y me siento muy motivado con ella. Me he vuelto más maduro y cada éxito que tengo en el campo de juego es para Eliani. A veces estoy lejos, pero me complazco al dedicarle mis medallas”, comentó Osleni.

El volante hasta Japón

Con respecto a su intención de clasificarse para Tokio 2020, a celebrase el próximo año, aseguró que quiere estar presente: “Me estoy entregando al máximo en mi plan de entrenamiento, donde combino fuerza y rapidez para no bajar de nivel en estos días de confinamiento y poder regresar de buena manera a las competiciones cuando cese la pandemia. Lo más importante es mantener una forma óptima y pensar en el mañana”, acotó el badmintonista.

Y así tiene que ser, pues este es un deporte de circuitos muy activos. En marzo Osleni participó en un torneo internacional en Jamaica y cuando todo estaba listo para el Giraldilla de La Habana, a finales del mismo mes, llegó la pandemia. Con respecto al regreso de las acciones a escala mundial, el secretario general de la BWF, Thomas Lund, anunció las fechas de los clasificatorios con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio: “El proceso será solo en 2021, para garantizar que las restricciones de viajes y otros impactos de la Covid-19 sean limitados”. Asimismo, el directivo aseveró que en el período entre enero y abril del próximo año se incluirán todos los eventos pospuestos, cancelados o suspendidos debido a la Covid-19.

Finalmente aseguró a BOHEMIA que le queda un largo camino por recorrer en el deporte, e incluso algunas figuras podrían seguir sus pasos en un futuro cercano, “como la cienfueguera Yeily Mari Ortiz y el santiaguero Leodannis Martínez, ambos con grandes perspectivas”, concluyó.

Lo cierto es que Osleni, tanto en la cancha como en su faceta de padre, no deja caer el volante. Mientras tanto, muchos cubanos soñamos con este deporte, otrora exótico y ahora cercano, gracias a la figura de un Guerrero.