¿Llegará viejo Mijaín a los Juegos Olímpicos?

Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

Mijaín López tenía preparada su última estocada. Viajar a mediados de año a Tokio. Y ganar su casi increíble cuarta medalla de oro en Juegos Olímpicos (no lo ha logrado hasta ahora ningún luchador). Pero se apareció la terrible pandemia y los aplazó para el verano de 2021. Entonces ¡llegará con 38 años de edad, 11 meses y algunos días!

Eso pudo disparar preguntas y quizás preocupaciones.

“Si son en el 2021, en el 2022, en 2023…, mientras yo siga con fuerza, y tan sano, iré por mi cuarta medalla de oro en Juegos Olímpicos”, dijo para los lectores de BOHEMIA.

Antes de volver a darle el imaginario micrófono a nuestro astro vamos con dos párrafos que reflejan datos imprescindibles:

1.-El ya retirado ruso Alexandr Karelin (también como el cubano súper pesado de la modalidad grecorromana), y considerado quizás el mejor luchador de toda la historia, no pudo lograr su cuarta de oro en Sydney 2000 poco después de cumplir 33 años de edad. Se dice que cometió un error infantil en la final contra el estadounidense Rulon Gardner, a quien Mijaín venció en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003. Pero es justo recordar que un año antes el norteño estuvo a punto de morir congelado.

2.-¿Quiénes son los luchadores que han ganado oro olímpico con más edad? En la grecorromana (recordamos que es el estilo de Mijaín) ha sido el finés Adolf Lindfors, quien dominó los 82 kilogramos en Amberes 1920, cuando tenía 41 años, seis meses y 12 días. Pero nos parece que hoy, con el desarrollo del deporte, y de las tecnologías, todo es más difícil. El monarca más longevo en la libre ha sido el soviético Arsen Mekokishvili, de más de 87kg: triunfó en Helsinki 1952 riéndose de sus 40 años, tres meses y 11 días.

El campeón

Volvemos con nuestro monarca de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

–¿Qué más piensas del aplazamiento?

–Fue algo muy duro para todos los atletas del mundo, no solo para mí. La verdad es que muchos estábamos preparados, conectados a la 220. Pero nada, creo que la decisión de no celebrarlos ahora resultó muy correcta. Lo primero siempre es cuidar la salud. Ahora debemos prepararnos todos con la mentalidad positiva de siempre. Quiero pedirle a Dios que me dé la paz y la tranquilidad para poder seguir.

–Hablas con muchísima seguridad.

–Es un objetivo grande en mi corazón y en mi mente. He seguido entrenando cada día durante todos estos meses de pandemia. Hago carreras, ejercicios de fuerza y explosividad, parte de ello en casa, donde tengo los medios para hacerlo.

–¿Algún posible contrario especial?

–Los rivales son la naturaleza, estos virus, la posibilidad de que se vuelvan a posponer los Juegos Olímpicos. En cuanto a los contrarios siempre pienso que todos tienen clase. El rival es la mente de uno.

–¿Y el turco Riza Kayaalp, tu principal rival en los últimos años, tras el retiro incluso dopado del ruso Khassan Baroev?

–Él también tendrá que reajustarse. Ahora, en febrero, se quedó sin medalla en el Campeonato Europeo. Pero repito: rivales peligrosos son todos.

El comisionado

Luis de la Portilla, comisionado nacional de lucha, lo ve todo con su acostumbrado optimismo.

“No es menos cierto que la edad, como quiera que sea, siempre tiene un riesgo en éste sentido. Pero Mijaín, como lo fue el boxeador Teófilo Stevenson, es un atleta fuera de serie. Si los Juegos Olímpicos hubiesen sido en agosto habría llegado en plenitud. Sus contrincantes no tienen sus condiciones.

“No es solo un asunto de edad. El turco Riza Kayaalp, por ejemplo, es más joven; pero ha tenido sus altas y bajas, quizás en los últimos tiempos un poco más en baja. Si hubiese combatido ahora en Tokio, pues Mijaín le ganaba. No se perfila un rival”.

El directivo explicó que semanas atrás, cuando se efectuó el clasificatorio olímpico de nuestro continente, en Otawa, Canadá, al que Mijaín López asistió, pero no compitió, se encontraba pesando 131 kilogramos (su división es de 130).

“Lo que más necesita es la parte física, y no aumentar de peso, como le ocurrió después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, en que llegó a 140. Eso no lo puede hacer. Y hablo de lo físico pues domina muy bien la técnica, saber llevar el combate. Él sale a correr todos los días tempranito por Quinta Avenida. Llega a casa y entrena con una estera que le compró el Inder. Y por la tarde lo hace de nuevo.

“Algo más: pienso que a la Unión Internacional de Lucha le interesa que llegue a cuatro de oro. Será muy bueno para la imagen del deporte. Y, sin que haya un arbitraje que lo favorezca, para ganarle habrá que pulirla”.

El entrenador

Otro que confía mucho es Raúl Trujillo, jefe de entrenadores de la grecorromana, y a cargo de su preparación.

“Un año más para él no creo que influya, según estudios que hemos realizado. Su estado psicológico y motivacional se encuentra muy alto. Hemos seguido durante la pandemia su preparación, y ha sido muy buena, lo único que ha faltado es el combate. Es alguien excepcional y tiene gran experiencia. Aunque tiene 37 años, su edad biológica es de 30 o 31. Ha existido un muy buen trabajo entre médicos, psicólogos, fisioterapeutas, el colectivo técnico, y, por supuesto, el propio Mijaín”, nos dijo Trujillo por teléfono desde la provincia de Matanzas.

Llegamos al último párrafo. Se nos disparan la imaginación y los deseos. Mijaín ganará su casi increíble cuarta corona en Juegos Olímpicos. Karelin habrá viajado desde Rusia para ver la hazaña. Lo abrazará otra vez. Y le dirá: “Eres el mejor de toda la historia…”.