Podría sancionar la Bundesliga a jugadores que homenajearon a George Floyd

Uno de los funcionarios del ente rector del fútbol alemán expresó que podrían sancionarse los jugadores de la Budesliga que el fin de semana homenajearon de diversas formas al afronorteamericano George Floyd, asesinado por la policía y nuevo símbolo de la lucha contra el racismo.

El anuncio de uno de los vicepresidentes de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Rainer Koch, de que “el partido en sí debe permanecer libre de declaraciones políticas o mensajes de cualquier tipo”, no tardó en llegar a los oídos de la FIFA -que atenta al clima social que se vive en buena parte del mundo- solicitó “sentido común” y que no haya sanciones.

El inglés Jadon Sancho y el marroquí Achraf Hakimi, ambos de Borussia Dortmund, el estadounidense Weston McKennie, del Schalke 04, y el francés Marcus Thuram, del Borussia Mönchengladbach, se expresaron de distintas maneras durante la fecha del fin de semana de la Bundesliga para pedir justicia para Floyd, quien falleció por asfixia debido a que un policía blanco le apoyó la rodilla en el cuello por varios minutos en la ciudad de Minneapolis.

Sancho, Hakimi y McKenni mostraron el mensaje de “Justicia por Floyd” en sus remeras al levantarse la camiseta, mientras que el estadounidense portaba un brazalete.

Por su parte, Thuram homenajeó a la víctima festejando un gol rodilla en piso, acción que popularizó el ex jugador de la NFL estadounidense Colin Kaepernick para simbolizar la lucha contra el racismo en ese país. Como en la acción del francés no hubo ningún mensaje escrito, la Bundesliga no lo tendría entre los posibles sancionados.

La DFB puede sancionar a los jugadores basándose en la prohibición de mostrar cualquier mensaje o imagen política religiosa o persona, aunque la FIFA anunció que: “Entiende totalmente la profundidad del sentimiento y las preocupaciones expresadas por muchos futbolistas a la luz de las trágicas circunstancias del caso George Floyd”, según consignó la agencia alemana DPA.

El organismo del fútbol mundial agregó: “La aplicación de las leyes del juego aprobadas por IFAB le pide a los organizadores de las competiciones que usen el sentido común y que tengan en cuenta el contexto que rodea los hechos”.

La IFAB es la International Football Association Board, una asociación internacional conformada por las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido y la FIFA, que es la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones.

(con información de página 12)