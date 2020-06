RECORDANDO (33): Una pelea del Siglo

Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

Entré a la antigua casa de Teófilo Stevenson, más de 20 años después de aquella “pelea del siglo”. En la sala del legendario ex boxeador, fallecido en 2012, había fotos grandes de ése duelo. Él, ya retirado, mantenía en forma sus poderosos nudillos golpeando la pared cercana. Y cuando empezó a hablar… ¡se emocionó!

Sí, hoy nos encontramos RECORDANDO su esperadísimo duelo en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 contra el estadounidense Duane Bobick (La Esperanza Blanca), quien lo había vencido un año antes en los Juegos Panamericanos de Cali 1971.

Pero ello no lo desanimó, en realidad lo impulsó, nos dijo en una de aquellas visitas, junto al colega Oscar Sánchez, mientras trabajábamos en el libro ya publicado Fama sin dólares (entrevistas largas que incluyeron los también estelarísimos Ana Fidelia Quirot, Alberto Juantorena y Javier Sotomayor).

Una aclaración: ¿Por qué pusimos entre comillas “pelea del siglo”? Es que a lo largo de la historia la prensa, y el comercialismo, ha bautizado a otras así. Pero no hay dudas de que ésa lo ameritaba…

“Yo perdí 3-2 contra él. Me quitaron dos puntos, y sabía tenía grandes posibilidades de ganarle”, nos dijo.

-¿Te preocupó mucho esa derrota con Bobick un año antes de los Juegos Olímpicos?

“No, en lo más mínimo: con esa derrota en Cali gané los Juegos Olímpicos de Múnich. En realidad yo nunca perdí porque de las derrotas se sacan experiencias, y cuando se sacan experiencias se gana”.

Y una confesión personal. Si no recuerdo mal aquella pelea le permitió hacer “una broma” que no comparto a mi padre, ya fallecido, también periodista. Eran tiempos de menos tecnología con las comunicaciones, de conocer rápido las noticias. “El cubanito no puede ganarle a un yanqui de los pesos completos”, le dijo un compañero. Entonces, conociendo ya el resultado, se apostó dos cajas de cigarros fuertes Populares de que sí.

Sí, claro, volveremos con otros apuntes de aquel peleón…