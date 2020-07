Agradecen la Juventus y Cristiano Ronaldo labor de médicos de Cuba en Italia

Cristiano Ronaldo y el club italiano de fútbol de Turín La Juventus enaltecieron hoy el trabajo de la brigada médica de Cuba Henry Reeve, desplegada desde hace varios meses en Italia para ayudar en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.

En agradecimiento por la labor que realizaron en el combate contra la Covid-19, en una de las zonas más afectadas por el virus, los integrantes del equipo médico de Cuba recibieron decenas de camisetas originales del equipo cinco veces ganador del Balón de Oro, firmadas por el crack portugués.

El estelar jugador Cristiano y la directiva del conjunto Juve lamentaron no poder hacer la entrega de forma personal, pues el protocolo sanitario de la entidad no se los permite; sin embargo. no dudaron en tener un gesto con las personas que llegaron desde Cuba a ayudarles en un momento tan difícil.

Desde que comenzó la creciente propagación de la Covid-19 en todo el planeta, Cuba -a través del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias,Henry Reeve, envió ayuda médica a más de 35 países, incluyendo naciones desarrolladas como la propia Italia.

La Juventus de Turín​, conocida simplemente como Juventus o, popularmente, La Vecchia Signora o La Juve, es un club de fútbol italiano con sede en la ciudad de Turín, capital de la región del Piamonte. Fue fundado por un grupo de estudiantes locales el 1 de noviembre de 1897 con el nombre de «Sport Club Juventus» .

(fuente: PL y Wikipedia)