AJEDREZ. Un peón envenenado

Por GERARDO LEBREDO

Maestro Internacional

En una clásica Defensa Eslava, las negras capturan un peón, no obstante varios recursos tácticos muestran que el infante tenía su veneno.

Praga 2020

Blancas: Santosh Vidit

Negras: Alireza Firouzja

Apertura: Gambito de la Dama Rehusado-Defensa Eslava

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 (la Eslava, no cierra la diagonal h3-c8) 4.cxd5 (la variante del Cambio valoriza la columna c) 4…cxd5 5.Cc3 Cc6 6.Af4 a6 (cuida b5, frecuente 6…Af5)7.Tc1 Af5 8.e3 e6 9.Ae2 Db6 10.0-0!? (sin defender b2] 10…Dxb2 (se ejecuta la amenaza) 11.Ca4! (lo más directo) 11…Db4 (11…Dxa2 12.Ch4 Da3 13.Cxf5 exf5 14.Dc2 Ce4 15.Ta1 Db4 16.Tfb1 con gran ventaja) 12.a3!? Da5? (mejor 12…Dxa3 13.Cb6 Td8 14.Ac7 con solo mínima ventaja) 13.Db3! (ahora, las negras están perdidas) 13…b5 14.Txc6 Dxa4 15.Dc3 e5 (para defender c8 15…Dxa3 16.Tc8+ Txc8 17.Dxc8+ Re7 18.Ac7 y no hay defensa) 16.Cxe5 b4 (16…Dc2 17.Dxc2 Axc2 18.Txc2 Axa3 19.Ta1 b4 -19…Ce4 20.Te6+! Axe6 21.Dc6+ gana-20.Tc7 0-0 21.Cc6 a5 22.Tb7 ganando) 17.axb4 e4 18.Da1! (simplifica ganando) 18…Dxa1 (pierde 18…Dxb4 19.Txa6) 19.Txa1 Axb4 20.Tcxa6 Txa6 21.Txa6 0-0 (al fin, pero…) 22.Cc6 Tc8 23.g4! (defiende y amenaza) 23…Cc3 24.Af1 abandonan las negras